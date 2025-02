Simona Chiru, tânăra româncă medaliată la Campionatul Mondial de înot în ape înghețate

Simona Chiru a participat la Campionatul Mondial de înot în ape înghețate, o competiție extrem de dură. Foto: Agerpres

Simona Chiru nu este doar o tânără ambițioasă, ci și o adevărată forță a naturii. La doar 21 de ani, ea îmbină pasiunea pentru înot cu o disciplină de fier, reușind să ducă România pe podiumul mondial al înotului în ape înghețate. Recent, s-a întors din Italia, unde a participat la Campionatul Mondial de înot în ape înghețate, o competiție extrem de dură, desfășurată în condiții aproape imposibile, cu temperaturi cuprinse între 0,5 și 1,8 grade Celsius.

"Dimineața se pune câte un termometru în apă să măsoare temperatura. Dar în fiecare zi scot un strat gros de gheață afară din apă", povestește Simona despre provocările acestui sport extrem.

Dar pentru Simona, nimic nu este imposibil. Deși practică înotul de la șase ani și a participat la numeroase competiții în bazin sau în ape deschise, și-a dorit mereu să își depășească limitele. Așa a ajuns să se aventureze în apele înghețate, unde, în doar doi ani, a obținut performanțe incredibile.

"Fac înot și în bazin normal, înot și în ape libere, și am zis să încerc și acest sport. Anul acesta a fost a doua competiție la care am participat. Mă pregătesc cu câteva săptămâni înainte, încerc să mă duc la un bazin afară din București și să mă acomodez cu temperaturile din această apă. Anul trecut am ieșit campioană europeană și am stabilit un nou record mondial. Mi-a plăcut, deși este greu", mărturisește ea.

Echilibru perfect între antrenament și stăpânire de sine

Performanța în acest sport nu înseamnă doar forță fizică, ci și o stăpânire mentală extraordinară. Frigul extrem poate fi copleșitor, iar senzația resimțită la contactul cu apa este una dureroasă.

"Este mult mai greu mental, deoarece este dureroasă intrarea în apă înghețată. Însă antrenamentele, asemenea antrenamentelor pentru înot normal, durează destul de mult. În fiecare zi câte două ore de înot, câteodată chiar patru ore, în cadrul a două antrenamente, plus antrenamentele de sală în timpul săptămânii", explică Simona.

Disciplina și determinarea au transformat-o astfel într-un simbol al excelenței sportive, motiv pentru care a fost selectată printre finaliștii campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. O recunoaștere binemeritată, care aduce în prim-plan tineri excepționali din diverse domenii.

"Este un început bun, deoarece ne aduce o mică promovare, ne pune puțin în centrul atenției, chiar dacă de obicei nu se întâmplă acest lucru. Din păcate…", spune Simona cu modestie.

Ce își dorește să facă în viitor

Deși înotul ocupă o parte importantă din viața ei, Simona Chiru își construiește, în paralel, un drum în domeniul juridic. Este studentă în anul doi la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice și are un obiectiv clar:

"Deocamdată, de când am intrat în facultate și până acum, doresc să intru în barou și să mă fac avocat", mărturisește ea.