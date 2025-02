Simona Halep se gândește să se retragă definitiv din tenis: „Vreau să fac și alte lucruri”

Simona Halep spune că „îi trece foarte des prin cap să se retragă”. FOTO: Getty Images

Simona Halep a declarat, sâmbătă, că se gândeşte des la retragerea din tenis şi a subliniat că şi-ar dori să facă şi altceva în viaţă.

„Mi-a fost dor un pic să joc. E o deplasare specială, la Cluj sunt mereu primită cu căldură. Bine că zborul este scurt. Corpul meu nu este chiar aşa în formă. M-a luat şi o răceală, aşa se întâmplă mereu, dar vreau să mă bucur de ce se întâmplă la Cluj. Nu ştiu ce va fi la acest turneu, sunt multe în capul meu, multe gânduri. Parcă merg la Fed Cup, suntem vreo şapte românce, cred că va fi o atmosferă frumoasă. Va fi plăcut cu Ana Bogdan la dublu. Accidentarea îmi dă în continuare bătăi de cap. Nu ştiu dacă mi-e frică să forţez, dar când am dureri e greu să joc la nivel maxim. Foarte greu să ajung din nou ce am fost, a fost o perioadă lungă de pauză. Accidentarea pe care o am la genunchi este mult mai grea şi mult mai greu de revenit, dar vom vedea ce va fi. Viaţa merge înainte şi om vedea ce va fi. În 2025 îmi doresc să fiu sănătoasă. Fed Cup este un capitol închis”, a declarat Halep.

Sportiva a mai adăugat că „îi trece foarte des prin cap să se retragă”.

„Îmi trece foarte des prin cap să mă retrag. Am o vârstă, accidentări pe care nu pot să le mai refac, genunchiul nu se mai reface, mi-a fost recomandată o operaţie, dar e dificilă şi nu cred că o voi face. Om vedea ce va fi. Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate, mai am multe dorinţe şi obiective după tenis. Tot ce am făcut a fost extraordinar, poate că nici nu am visat să fiu numărul 1 şi să câştig două grand slamuri, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis împlinită. Aş vrea să fac şi altceva, nu doar tenis, prima parte a vieţii a fost tenis, acum vreau să fac şi alte lucruri”, a declarat Halep, sâmbătă dimineaţă.

Pentru Halep, Darren Cahill este cel mai bun antrenor din lume în acest moment.

„O spun cu convingere”, a adăugat Halep.

Simona Halep a ajuns sâmbătă la Cluj, unde va evolua la Transylvania Open atât la simplu, cât şi la dublu, alături de Ana Bogdan.