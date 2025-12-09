Super Gala Fanatik 2025 a reunit elita sportului românesc: „Dăm cele mai importante premii celor care chiar merită”

Super Gala Fanatik 2025 a reunit elita sportului românesc într-un eveniment dedicat celebrării performanței. În cadrul galei au fost acordate numeroase premii, de la „Sportivul anului”, „Fotbalistul anului” și „Managerul anului”, până la distincții speciale precum „Premiul legendei”. Evenimentul a fost creat ca un omagiu pentru toți cei care contribuie la dezvoltarea sportului: jucătorii, antrenori, investitori și alte personalități marcante.

Super Gala FanatiK 2025 a fost un moment în care lumea sportului s-a adunat cu bucurie pentru a sărbători munca, efortul și reușitele adunate de-a lungul întregului an într-o atmosferă plină de emoție și apreciere.

„Este ediția unsprezecea. Cred că sunt cele mai reputaționale premii care se dau un sportul românesc an de an. Noi avem pretenția să spunem că e un fel de Gala Balonului de Aur de aici, din România. Dăm, cred, cele mai importante premii și premiile celor care chiar merită”, a declarat Horia Ivanovici, director Fanatik.

Un moment profund emoționant, care a adus o liniște specială în întreaga sală, a fost acordarea premiului in memoriam prin care a fost onorată memoria lui Emeric Ienei.

„A fost un premiu in memoriam pentru cel care a fost Emeric Ienei, după părerea mea un titan al antrenoratului. Să nu uităm că este antrenorul care a câștigat cu Steaua cel mai mare trofeu din istoria fotbalui româesc „Cupa Campionilor Europeni”. Dar pentru mine Emeric Ienei a fost mai mare și ca om, un om pentru care noțiunea de a face bine a fost mai important”, a mai adăugat Horia Ivanovici.

Doi mari foști tricolori au primit premiul legendei pentru contribuțiile lor remarcabile la fotbalul românesc.

„Jucător, campion, antrenor, campion, caracter de campion, premiu legendei merge la un mare om și la un mare dinamovist. Îl știm cu toții. În aplauzele dumneavoastră, îl invit pe Ioan Andone. A câștigat două Cupe ale Campionilor Europeni cu două echipe din Est, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, performanță care, cred, nu va mai fi egalată niciodată”, a mai declarat directorul Fanatik.

„Sunt recunoscute eforturile, reușitele”, a declarat Ioan Andone, fost fotbalist.

Da, mă bucur că oamenii își aduc aminte de și de mine și de jocul meu pe care l-am avut și de echipele unde am jucat”, a declarat Miodrag Belodedici, fost fotbalist.

Premiul „Emoția anului” a fost acordat Comitetului Național Paralimpic pentru impactul său remarcabil în promovarea sportului paralimpic.

„Este un premiu care onorează și sunt foarte fericit. Ceea ce facem noi este unul special, e mai mult decât sport și ne dorim, desigur, să ridicăm sportul paralimpic românesc acolo unde este locul, la nivel internațional”, a declarat Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic.

Evenimentul a reunit unele dintre cele mai importante nume din sport și media, aducând laolaltă campioni olimpici, selecționeri, investitori și personalități care au avut un impact puternic asupra scenei sportive în ultimul an.