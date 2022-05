Tatăl lui Ovidiu Haţegan a murit, la o lună după ce arbitrul a suferit un infarct

Tatăl lui Ovidiu Haţegan, Romică Haţegan, a murit la vârsta de 77 de ani, după ce a suferit o gravă boală.

Tatăl lui Ovidiu Haţegan fusese internat în spital de mai multe săptămâni. Acesta ajunsese la terapie intensivă, în urma unui accident vascular cerebral, susţine sportarad.ro.

Ovidiu Haţegan şi-a pierdut tatăl la trei ani şi jumătate după ce şi mama arbitrului s-a stins din viaţă. La acea vreme, respectiv în noiembrie 2018, Ovidiu Haţegan arbitra Olanda – Germania (2-2) şi a aflat vestea la pauză.

"Am văzut ca am două apeluri nepreluate, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Am sunat și am aflat ce s-a întâmplat. Am început să plâng, am vorbit cu Roberto Rosetti, mi-a zis că e alături de mine. M-a susținut, au contat foarte mult vorbele lui.

Mi-a zis să intru pe teren și s-o fac pentru memoria mamei mele. Așa s-a întâmplat, știu cât de mândră era de mine", spunea atunci Ovidiu Haţegan.

La finalul meciului, imaginile cu Ovidiu Haţegan plângând, fiind consolat de Virgil van Dijk au devenit virale pe reţelele sociale, notează as.ro.