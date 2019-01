Cum mai poate rămâne Simona Halep lider mondial

​Simona Halep nu și-a putut apăra în totalitate cele 1300 de puncte pe care le-a primit pentru finala disputată în 2018 la Australian Open, jucătoarea noastră fiind în pericol evident de a pierde prima poziție mondială.

Astfel, printre alte calcule, Naomi Osaka și Petra Kvitova sunt la o singură victorie distanță de a o depăși pe Simona, scrie hotnews.ro.

Sferturile de finală, program:

Serena Williams - Karolina Pliskova

Naomi Osaka - Elina Svitolina

Petra Kvitova - Ashleigh Barty

Anastasia Pavlyuchenkova - Danielle Rose Collins

Calculele pentru locul întâi:

Simona Halep pierde locul 1 WTA dacă Kvitova câștigă meciul cu Ashleigh Barty.

Simona Halep pierde locul întâi dacă Naomi Osaka câștiga disputa cu Elina Svitolina.

Simona Halep pierde locul întâi dacă Elina Svitolina ajunge în finală.

Simona Halep pierde locul întâi dacă titlul de la Australian Open va fi câștigat de Karolina Pliskova.

Simona Halep will only stay at world number one if:



- Kvitova loses in the QFs

and

- Osaka loses in the QFs

and

- Svitolina doesn't make the final

and

- Pliskova doesn't win the title



Can still happen, but...