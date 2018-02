Simona Halep, prima reacție după victoria la Doha

Simona Halep. Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat fără emoţii în optimile de finală ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, miercuri, după 6-3, 6-0 cu rusoaica Ekaterina Makarova.

"Mi-a plăcut meciul, m-am bucurat de el. Am resimţit uşoare dureri, dar mă bucur că am revenit aici, că am jucat în faţa voastră şi că am reuşit să câştig. Nu sunt chiar într-o stare perfectă, dar am încredere că va fi bine şi în meciurile următoare. Mă bucur că am făcut un turneu bun în Australia, dar îmi pare rău că nu am câştigat. Am câştigat aici, la Doha, în 2014 şi la acea vreme era unul dintre cele mai importante turnee pe care le-am câştigat. E minunat să am atâţia suporteri. Îmi face plăcere să joc aici în faţa voastră şi vă mulţumesc din nou!", a declarat Simona Halep, imediat după meci.