Actrița Adriana Trandafir, mărturii despre Stela Popescu: „Îmi spunea că vrea să moară demnă”

„Am rădăcini adânc înfipte în pământul de la țară. Nu am uitat de unde am venit. Nu mint niciodată, încerc să rămân în adevăr. Atunci când faci lucruri din iubire, nu ai cum să primești altceva”, a mărturisit actrița.

„A fost ceva despre care nu știam. Dumnezeu m-a lăsat să înțeleg că viața fiecăruia nu este întâmplătoare și că nimic nu este întâmplat. Important în viață este ceea ce înveți din ceea ce ți se întâmplă”, a mai spus Adriana Trandafir.

Actrița a împărtășit și un episod cu Stela Popescu, care la momentul acela îi spunea că își dorește să aibă o moarte demnă. Un om blând ca o pâine de om, așa a descris-o Adriana Trandafir pe doamna comediei românești.

Adriana Trandafir: „Stela Popescu, era o pâine de om”

„Îmi spunea că vrea să moară demnă. Când eram întrebată ce îmi mai doresc de la viață, spuneam cu umor că îmi doresc să fiu ca Stela Popescu, să fiu la vârsta ei, să fiu generoasă, lumea să mă iubească. Am avut privilegiul să o am prietenă, mi-a fost ca o mamă. Am râs și am plâns împreună. Pentru mine este una dintre cele mai frumoase întâlniri pe care mi le-a dat Dumnezeu. Era o pâine de om”, a împărtășit actrița Adriana Trandafir.