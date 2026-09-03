Prima fotografie din istorie revine în Franţa, cu ocazia aniversării de 200 de ani

1 minut de citit Publicat la 23:05 03 Sep 2026 Modificat la 23:22 03 Sep 2026

Prima fotografie din istorie. Foto: Profimedia Images

Prima fotografie din lume, realizat de inventatorul francez Nicephore Niepce, va fi expus pentru prima dată în Franţa cu ocazia aniversării de 200 de ani de la momentul istoric, a anunţat joi Ministerul francez al Culturii, informează AFP, scrie Agerpres.

Fotografia, intitulată „Point de vue du Gras”, va putea fi admirată în perioada aprilie 2027 - iunie 2027 în cadrul expoziţiei „L'empreinte d'Helios. 1826-1827, Niepce invente la photographie”, ce va fi organizată în muzeul dedicat părintelui fotografiei, aflat în oraşul Chalon-sur-Saone.

Prezentând un peisaj pe o placă de cositor, această imagine, realizată în 1827, este considerată „cea mai veche fotografie păstrată până în zilele noastre, realizată cu ajutorul unei camere obscure”, potrivit unui comunicat.

The first photo ever taken, restored and enhanced with AI....



A comparison between the world's first-ever photograph, "View from the Window at Le Gras," and a modern-day photograph of the same location. This image shows one of most important milestones in human history, first… pic.twitter.com/vlQiCzz8Eg — Archaeo - Histories (@archeohistories) October 19, 2025

După ce a rămas de negăsită timp de mulţi ani, fotografia a fost redescoperit în mod miraculos la Londra, în anii '50, de către istoricul britanic Helmut Gernsheim, care a găsit-o într-un cufăr uitat într-un depozit.

De atunci, imaginea a fost păstrată la Harry Ransom Center din Austin, în Statele Unite, care a acceptat să o împrumute Franţei cu ocazia bicentenarului fotografiei.

„Expoziţia va reconstitui procesul de inventare folosit de Niepce şi va include artefactele şi arhivele lui Niepce păstrate, printre altele, în colecţiile publice franceze”, a precizat acelaşi comunicat.

Nicephore Niepce a utilizat încă din 1816 camere obscure, cutii prevăzute cu o fantă echipată cu o lentilă care proiecta o imagine răsturnată a mediului exterior pe peretele din spate, dispozitive utilizate până atunci pentru realizarea unor schiţe.

I-au trebuit opt ani pentru a reuşi să fixeze imaginea pe o suprafaţă folosind bitum de Iudeea, o substanţă obţinută în urma experimentelor sale care vizau fabricarea primului motor cu combustie internă, pe care îl inventase împreună cu fratele său.

Parteneriatul lui Nicephore Niépce cu Louis Jacques Daguerre (1787-1851), stabilit în 1829, a permis ulterior perfecţionarea dispozitivului creat de acest inventator originar din Burgundia.