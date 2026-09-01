Actriţa Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, lăsând în urma sa o carieră de excepţie

Anca Pandrea, alături de soţul ei, a actorului Iurie Darie, la un eveniment din 26 martie 2012. Sursa colaj foto: Agerpres

Anca Pandrea, actriţa îndrăgită pentru rolurile jucate pe scenele de teatru, dar şi în filme, printre care se numără şi serialul "Numai Iubirea", a murit la vârsta de 80 de ani. Regretata artistă se lupta cu mai multe probleme de sănătate grave şi era internată de câteva săptămâni într-un spital. Ingrid Lalique, una dintre prietenele sale, a anunţat vestea tristă pe social media. Dincolo de cariera artistică, Anca Pandrea rămâne în memoria publicului și prin poveste de dragoste impresionantă pe care a avut-o cu Iurie Darie. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea teatrului și filmului românesc, împărțind mai bine de două decenii de viață împreună.

Actriţa Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani

Actrița Anca Pandrea s-a stins din viață luni seară, 31 august, la vârsta de 80 de ani. Dispariția sa marchează o pierdere pentru scena artistică din Rom

ia, după o carieră dedicată teatrului și cinematografiei.

"Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești", a scris Ingrid Lalique, una dintre prietene sale, într-o postare făcută pe Facebook.

Familia actriţei Anca Andrea urmează să comunice marți informațiile privind slujba de înmormântare și a cerut presei și publicului să îi respecte intimitatea.

"Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele", a mai menţionat Ingrid Lalique în mesajul copleşitor de pe social media.

Anca Pandrea și-a scris singură necrologul şi i l-a dictat prietenei sale

Potrivit declaraţiilor făcute de Ingrid Lalique, actriţa și-a scris singură necrologul şi, ulterior i l-a dictat prietenei sale.

"(...). Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace", a scris Anca Pandrea în necrologul care a fost citit de prietena ei într-o emisiune TV, relatează spynews.ro.

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