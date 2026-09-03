Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Ștei: 116 oameni au fost evacuați. Pacienții ar fi dat foc unui salon

1 minut de citit Publicat la 22:56 03 Sep 2026 Modificat la 23:09 03 Sep 2026

Din primele informaţii, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Sursa foto: ISU Sibiu

Un incendiu a izbucnit joi seara la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. 116 persoane au fost evacuate în siguranță și nu au existat victime. Potrivit Ministerului Sănătății, există posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat de pacienți.

ACTUALIZARE: ​Planul Roșu de Intervenție declanșat în urma incendiului izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a fost dezactivat.

​Conform celor mai recente informații, 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuat sau s-au autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime.

„​În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului”, a transmis Ministerul Sănătății.

--Știrea inițială--

Un incendiu a izbucnit joi seara la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, a anunțat Ministerul Sănătății. Planul Roșu de intervenție a fost activat, iar 56 de persoane au fost evacuate din clădire.

Din primele informaţii, incendiul se manifestă la nivelul unui salon și e posibil ca unul de pacienți să fi pornit focul.

„​Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți. ​Conform informațiilor primite de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță. ​Informațiile sunt în dinamică”, a transmis Ministerul Sănătății.

--Știre în curs de actualizare --