Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a trecut tacit de Senat. Pensionarii care vor să rămână angajați pierd 85% din pensie

Proiectul a fost trimis în Parlament de Guvernul Bolojan înainte ca acesta să fie demis. Foto: INQUAM Photos/Codrin Unici

Senatul a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege iniţiat de Guvern care prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat îşi pot continua activitatea în instituţiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei, pe întreaga perioadă în care lucrează.

Nota privind adoptarea tacită a proiectului, al cărui termen pentru dezbatere şi vot a fost 28 iulie, a fost prezentată în plen de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa.

Măsura urmăreşte să evite cumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul privat.

Funcţionarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot solicita continuarea activităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de îndeplinirea condiţiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani, în baza aprobării conducătorului instituţiei.

Actul normativ prevede, de asemenea, reguli tranzitorii privind încetarea detaşărilor aflate în derulare, finalizarea procedurilor în curs şi posibilitatea efectuării unor transferuri strict în interesul serviciului.

Proiectul introduce o perioadă maximă de şase ani pentru suspendările determinate de desfăşurarea unor activităţi în cadrul organismelor Uniunii Europene sau al organizaţiilor internaţionale. Măsura are ca scop evitarea blocării pe termen lung a unor funcţii publice şi asigurarea predictibilităţii organizatorice.

Actul normativ introduce şi un mecanism meritocratic în situaţiile de reorganizare instituţională în care sunt luate în calcul şi eliberări din funcţie a personalului. Proiectul prevede obligaţia instituţiilor de a pune la dispoziţia funcţionarilor aflaţi în preaviz funcţiile publice vacante corespunzătoare, posibilitatea organizării unui examen de selecţie atunci când mai mulţi funcţionari îndeplinesc condiţiile pentru aceeaşi funcţie, pentru asigurarea unui tratament egal, şi suspendarea perioadei de preaviz pe durata desfăşurării examenului.

Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Senatorul USR Violeta Alexandru a apreciat drept "un deserviciu" adoptarea tacită de către Senat a acestui proiect, iar senatorul PNL Maria Horga a explicat că proiectul "a fost blocat de către PSD pentru că are alergie la reforme".