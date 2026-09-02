Festivalul de Film de la Veneţia debutează miercuri cu acordarea unui premiu onorific pentru George Clooney

Actorul George Clooney, alături de soţia lui, Amal Clooney. Sursa colaj foto: Getty Images

Cea de-a 83-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia va debuta miercuri cu acordarea unui premiu pentru întreaga carieră actorului George Clooney şi cu o listă de participanţi ce include unele dintre cele mai mari nume din lumea cinematografiei, relatează agenţia de presă DPA, conform Agerpres. Pe durata celor 11 zile de festival sunt așteptați și Liam și Noel Gallagher, care vor participa la premiera documentarului despre reunirea trupei Oasis, "Don’t Look Back in Anger".

Starul de la Hollywood, în vârstă de 65 de ani, va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de deschidere, la ora locală 19:00 (17:00 GMT). Actriţa Laura Dern va ţine discursul omagial. George Clooney şi Laura Dern au jucat împreună în "Jay Kelly", care a avut premiera la Veneţia anul trecut.

Filmul "Ink" al regizorului Danny Boyle a fost selectat pentru deschiderea festivalului. Cineastul britanic este cunoscut pentru filme precum "Trainspotting" şi "Slumdog Millionaire". Pelicula relatează transformarea de către Rupert Murdoch şi Larry Lamb a ziarului "The Sun" într-o forţă motrice a jurnalismului tabloid britanic. Acesta este unul dintre cele 21 de filme care concurează pentru marele premiu al festivalului, Leul de Aur.

Printre cele mai aşteptate producţii se numără premiera "Primetime", cu Robert Pattinson în rolul jurnalistului Chris Hansen, inspirat din viaţa reală. Serialul lui Hansen de la NBC, "To Catch a Predator", folosea camere ascunse pentru a confrunta suspecţii de infracţiuni sexuale, transformând aceste întâlniri în emisiuni televizate controversate.

De asemenea, actorii Penélope Cruz şi Javier Bardem interpretează un cuplu căsătorit în "Bunker", un film despre un arhitect angajat de un miliardar din domeniul tehnologiei să construiască un refugiu subteran pentru a supravieţui sfârşitului lumii.

Pe parcursul celor 11 zile ale festivalului, sunt aşteptaţi şi Liam şi Noel Gallagher, la premiera documentarului despre reunirea formaţiei Oasis, "Don't Look Back in Anger".

Războiul din Gaza va ocupa, de asemenea, un loc important, pelicula "Naza", realizată de doi dintre regizorii filmului premiat cu Oscar "No Other Land", urmând să fie proiectată în cadrul festivalului.

După câteva ezitări, festivalul va organiza o conferinţă de presă cu juriul înainte de deschiderea oficială. Evenimentul cu tradiţie nu fusese iniţial programat, ceea ce a stârnit iritare şi critici în rândul participanţilor la festival, precum şi speculaţii conform cărora decizia ar fi fost legată de conferinţele cu conotaţii politice din deschiderea ediţiilor recente. Organizatorii festivalului au negat acest lucru, invocând o problemă legată de program. O conferinţă de presă a juriului a fost adăugată ulterior în program, miercuri, la ora prânzului.

Actriţa Maggie Gyllenhaal prezidează juriul din acest an.

Anul trecut, regizorul american Jim Jarmusch a fost recompensat cu Leul de Aur pentru cel mai bun film pentru "Father Mother Sister Brother".