Salma Hayek a împlinit 60 de ani și arată senzațional. Viața și cariera celei mai cunoscute actrițe latino de la Hollywood

Salma Hayek a împlit 60 de ani pe 2 septembrie 2026 FOTO: Instagram/ Salma Hayek

Salma Hayek, actriţă, regizoare şi producătoare de film, este una dintre cele mai cunoscute artiste latino-americane de la Hollywood şi prima actriţă mexicană nominalizată la Premiul Oscar pentru rol principal feminin.

S-a făcut remarcată la Hollywood cu rolul din "Desperado" (1995), regizat de Robert Rodriguez, ajungând ulterior în vârful industriei cinematografice graţie interpretării pentru care a primit o nominalizare la Oscar din "Frida" (2002). Pe lângă actorie, a avut o activitate importantă în televiziune, fiind producător executiv al serialului de succes "Ugly Betty" (2006-2010).

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Salma Hayek Jimenez s-a născut la 2 septembrie 1966 în Coatzacoalcos, Veracruz, Mexic, fiind fiica unei mame spaniole şi a unui tată libanez. A crescut într-o familie catolică înstărită. La 12 ani a fost trimisă la studii în Louisiana, iar în perioada adolescenţei a locuit la mătuşa sa în Houston, Texas. După o scurtă perioadă la o universitate din Ciudad de Mexico, a renunţat la studii pentru a urma o carieră în actorie, devenind în cele din urmă actriţă de telenovele în Mexic, aminteşte https://www.biography.com/.

S-a mutat la Los Angeles în 1991, hotărâtă să îşi perfecţioneze engleza şi să devină actriţă la Hollywood. După roluri minore, a obţinut un rol alături de Antonio Banderas în "Desperado" (1995). Succesul filmului i-a adus alte proiecte, printre care comedia romantică "Fools Rush In" (1997), thrillerul "The Faculty" (1998) şi westernul "Wild Wild West" (1999). Ulterior, s-a orientat către filme independente şi şi-a fondat propria casă de producţie, Ventanarosa.

Pasiunea sa pentru cinematografie a culminat cu "Frida" (2002), film pe care l-a şi produs şi în care a interpretat-o pe artista Frida Kahlo. Filmul a fost nominalizat la şase premii Oscar, inclusiv pentru cea mai bună actriţă, Salma Hayek devenind prima actriţă latină nominalizată în această categorie.

După succesul cu "Frida" au urmat proiecte de anvergură: a regizat "The Maldonado Miracle" (2002), a jucat în ultimul film al trilogiei "Desperado" - "Once Upon a Time in Mexico" (2003), şi a apărut în thriller-ul de spionaj "After the Sunset" (2004), alături de Pierce Brosnan.

Salma Hayek a fost producător executiv al serialului "Ugly Betty", bazat pe telenovela columbiană "Yo Soy Betty La Fea". Serialul a rulat între 2006 şi 2010 pe ABC, câştigând un Glob de Aur pentru cea mai bună comedie în 2007, iar actriţa America Ferrera a obţinut un Emmy pentru rolul principal într-o comedie.

Salma şi-a demonstrat abilităţile comice prin apariţii recurente în sitcomul "30 Rock", în 2009 şi 2013. A mai jucat alături de Adam Sandler în comedia "Grown Ups" (2010), reluând rolul în continuarea din 2013.

Este şi actriţă de voce, în producţii animate precum "Puss in Boots" (2011 şi 2022), "The Pirates! In an Adventure with Scientists!" (2012) sau "The Prophet" (2014), potrivit www.imdb.com.

În 2017 a jucat în drama satirică "Beatriz at Dinner" şi în "The Hitman's Bodyguard", alături de Samuel L. Jackson. Au urmat, printre altele, thriller-ul "The Hummingbird Project" (2018), comedia "Like a Boss" (2020), "House of Gucci" (2021), "Without Blood" (2024), "Sacrifice" (2025).

În 2011, Salma Hayek a fost numită Cavaler (Chevalier) al Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare, cel mai înalt ordin de merit francez, iar în 2021 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

În decembrie 2017, după ce zeci de femei l-au acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de agresiuni şi hărţuire, Hayek a publicat un editorial în The New York Times, intitulat "Harvey Weinstein Is My Monster Too", în care a descris numeroase încercări de a-i respinge avansurile de-a lungul anilor.

A început o relaţie cu antreprenorul francez Francois-Henri Pinault în 2006 şi s-au logodit în 2007. La 21 septembrie 2007, s-a născut fiica lor, Valentina Paloma Pinault, la Los Angeles. Cei doi s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiţilor, în 2009, la Paris, având o a doua ceremonie la Veneţia, mai aminteşte www.biography.com.