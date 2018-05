Brad Pitt l-a amenințat cu moartea pe Harvey Weinstein pentru hărțuirea sexuală a lui Gwyneth Paltrow

Brad Pitt este suspectat că a amenințat că îl va ucide pe Harvey Weinstein pentru hărțuirea sexuală a lui Gwyneth Paltrow când aceasta avea vârsta de 22 de ani.

Paltrow a făcut acuzațiile împotriva producătorului susținând că acesta și-a pus mâinile în mod inadecvat pe ea în timpul unei "întâlniri de lucru" într-un hotel din Los Angeles, la scurt timp după ce a fost angajată pentru a juca rolul principal în Emma, în 1994.

În articolul din The New York Times, Paltrow a dezvăluit că îi mărturisise apoi iubitului ei de la vremea aceea, Brad Pitt, care l-a confruntat mai târziu pe Weinstein. Vorbind pentru The Howard Stern Show, actrița a elaborat confruntarea care a avut loc la deschiderea lui Hamlet cu Ralph Fiennes, pe Broadway, în 1995. Potrivit lui Paltrow, Pitt l-a amenințat pe Weinstein: "Dacă o vei mai face să se simtă inconfortabil din nou, te omor!”

Weinstein a fost acuzat de hărțuire sexuală de către mai multe femei, dar a negat toate acuzațiile.

Sursă: The Independent