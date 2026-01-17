Premiile EFA 2026: Stellan Skarsgard a fost desemnat cel mai bun actor european

1 minut de citit Publicat la 21:38 17 Ian 2026 Modificat la 21:49 17 Ian 2026

Stellan Skarsgard este protagonistul filmului "Sentimental Value" / sursă foto: Getty Images

Suedezul Stellan Skarsgard, protagonistul filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor european la cea de-a 38-a gală anuală organizată de Academia Europeană de Film (EFA), sâmbătă seară, la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, citat de Agerpres.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Sergi Lopez ("Sirat"), Mads Mikkelsen ("The Last Viking"), Toni Servillo ("La Grazia"), Stellan Skarsgard ("Sentimental Value"), Idan Weiss ("Franz").

Anul trecut, premiul EFA pentru cel mai bun actor a fost câştigat de Abou Sangare, interpretul principal din filmul "Souleymane's Story".

Renate Reinsve, desemnată cea mai bună actriţă europeană

De asemenea, Renate Reinsve, protagonista filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă, potrivit sursei citate.



La această categorie au fost nominalizate actriţele Leonie Benesch ("Late Shift"), Valeria Bruni Tedeschi ("Duse"), Lea Drucker ("Case 137"), Vicky Krieps ("Love Me Tender"), Renate Reinsve ("Sentimental Value").



Acesta este primul trofeu EFA câştigat de Renate Reinsve după nominalizările primite în 2021 pentru rolul din "The Worst Person in the World" şi în 2024 pentru interpretarea sa din filmul "Armand".



Anul trecut, premiul atribuit în cadrul categoriei "cea mai bună actriţă europeană" a fost câştigat de Karla Sofia Gascon, protagonista filmului "Emilia Perez".

Cea de-a 38-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite "Oscarurile europene", se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică.

Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câştigătorilor în mai multe categorii, aşa cum procedează şi Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.