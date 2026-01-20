Primăria Arad trebuie să recupereze 84.000 de euro de la străinii care au cumpărat apartamente în clădiri istorice, dar le-au abandonat

Primăria Arad are de recuperat aproximativ 420.000 de lei (84.000 de euro) de la cetățeni străini care au cumpărat apartamente în clădirile istorice din centrul orașului, dar care nu și-au plătit impozitele de ani de zile. Este vorba despre aproape 200 de proprietari, majoritatea italieni, care și-au abandonat locuințele, lăsându-le să se degradeze. Majoritatea au achiziționat apartamentele în anii 2000, cu speranța de a le revinde mai târziu la un preț mai mare, însă criza economică a dus la scăderea valorii imobilelor, iar proprietarii nu au mai investit niciun leu pentru întreținere.

Una dintre cele mai renumite clădiri situate chiar lângă Primăria Arad este Palatul Cenad. Cei care trăiesc aici s-au străduit ani de zile să renoveze fațada, deoarece multe apartamente, cumpărate în special de italieni, au fost abandonate, iar aceştia nu au mai contribuit la cheltuielile comune.

"E dezastru. Păi, de când le-au luat, s-au deteriorat... dacă a căzut şi podul, tavanul a căzut înăuntru, s-a prăbuşit podul, deci nu sunt îngrijite", a afirmat o locatară.

O altă clădire emblematică a orașului, Castelul Neuman, se confruntă cu aceeași problemă.

"Sunt cel puțin 20 de apartamente la care sunt ei proprietari. Mai vin foarte rar, foarte rar", a spus o altă locatară.

Care sunt cei mai mari datornici

În fruntea listei cu datornici se află un cetățean italian, care datorează primăriei 118.504 lei, urmat de un cetățean german cu 19.804 lei.

"194 de proprietari străini figurează în evidențele noastre cu restanțe la plata impozitelor pe proprietate. Procedura de recuperare a acestor restanțe este relativ simplă se instituie sechestru pe proprietate, se evaluează și în cele din urmă se scoate la licitație.

Până acum, nu s-a ajuns în această situație în niciunul dintre cazuri, întrucât proprietarii somați vin și își achită datoriile înainte de finalizarea procedurii", a declarat Ralu Cotrău, purtător de cuvânt în Primăria Arad.

Situația clădirilor din centrul istoric al Aradului este deja îngrijorătoare.

"Apartamentele sunt locuite undeva în proporție 30-40% asta se vede din listele noastre de cheltuieli, restul sunt goale", a afirmat Edomnd Hartman, administrator al unor clădiri din centrul oraşului.

Primăria Arad a trimis somații către rău-platnici și așteaptă ca aceștia să înceapă să își achite datoriile.