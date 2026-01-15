Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate

Un film nord-coreean recent a surprins publicul prin conținutul său fără precedent FOTO: captură video CNN/ KCNA

Un film nord-coreean recent a surprins publicul prin conținutul său fără precedent, marcând o schimbare semnificativă în industria cinematografică strict controlată a țării. Producția include scene de violență grafică, nuditate parțială, o relație extraconjugală și chiar un complot cu atentat sinucigaș - elemente care nu au mai fost prezentate până acum în cinematografia nord-coreeană.

Filmul, difuzat pentru prima dată luna aceasta la televiziunea de stat, se desfășoară în anii 1990 și este construit în jurul unei explozii reale a unui tren, despre care se zvonea că ar fi avut drept țintă pe fostul lider al Coreei de Nord, Kim Jong il. Într-una dintre scenele cele mai șocante, un personaj este sufocat cu o pungă de plastic, un nivel de violență considerat până recent de neconceput pentru ecranul nord-coreean.

Potrivit cineastului american și ghidului turistic Justin Martell, care a văzut filmul în Coreea de Nord anul trecut, producția reprezintă o premieră absolută. Acesta a declarat pentru CNN că existența unei povești bine construite, cu tensiuni dramatice reale, este extrem de neobișnuită pentru un film nord-coreean. Martell a avut ocazia să o întâlnească și pe actrița principală a filmului, care a fost ulterior premiat pentru cele mai bune efecte sonore și pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Phenian.

„A existat chiar și nuditate parțială, lucru pe care nu l-am mai văzut niciodată într-un film din Republica Populară Democrată Coreeană”, a spus Martell.

În timpul rulării în cinematografe, publicul nord-coreean a fost captivat de scenele care prezintă o relație extraconjugală, dar și de cele care implică o vestă sinucigașă cu bombă . Povestea filmului se concentrează pe tema trădării, incluzând un soț care se întoarce împotriva propriei soții și, în cele din urmă, împotriva propriei țări.

Justin Martell consideră că aceste schimbări reflectă o implicare tot mai mare a autorităților. „În ultimii ani, guvernul s-a implicat mult mai mult și a investit sume considerabile în aceste noi producții”, a declarat el.

Interesul Coreei de Nord pentru cinema nu este unul recent. Fascinația pentru puterea filmului datează de zeci de ani și este strâns legată de Kim Jong Il, tatăl actualului lider Kim Jong Un. Într-o serie de înregistrări audio realizate în secret, făcute publice în documentarul din 2016 „The lovers and the despot”, Kim Jong Il își critica propriile filme, comparându-le cu producțiile sud-coreene, pe care le considera mai sofisticate. El se plângea că filmele nord-coreene erau prea repetitive și lipsite de realism, afirmând că „oamenii nici măcar nu își mai doresc ceva nou” și întrebând de ce „toate scenele prezintă oameni care plâng, ca și cum ar fi murit cineva din familie”.

Pentru a-și îndeplini ambiția de a crea filme nord-coreene de clasă mondială, Kim Jong Il a recurs, în 1978, la o metodă extremă. Agenți nord-coreeni au răpit-o pe celebra actriță sud-coreeană Choi Eun Hee și pe fostul ei soț, regizorul Sheen Sang Ok, chiar din Hong Kong. Cei doi au fost duși la Phenian și forțați să realizeze 17 filme pentru regim. Cuplul a înregistrat în secret comentariile lui Kim Jong Il, a scos benzile din țară prin contrabandă și a reușit să fugă în Statele Unite în 1986.

Astăzi, această obsesie pentru cinema continuă sub conducerea lui Kim Jong Un. Liderul nord-coreean le cere studiourilor să producă filme mai mari, mai îndrăznețe și mai moderne, adaptând un mesaj propagandistic vechi la un stil nou: orice complot împotriva liderului se va sfârși inevitabil în dezastru.