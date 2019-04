GAME OF THRONES Sezonul 8 episodul 1 - ONLINE SUBTITRAT - HBO LIVE URZEALA TRONURILOR

GAME OF THRONES Sezonul 8 episodul 1 - ONLINE CU SUBTITRARE - HBO LIVE URZEALA TRONURILOR. LUNI 15 aprilie a avut loc premeiera celui de-al optulea sezon din URZEALA TRONURILOR. Primul episod din SEZONUL 8 a fost transmis LIVE VIDEO de la ora 04.00, şi va fi transmis iar de la ora 20:00, pe posturile HBO şi ONLINE cu SUBTITRARE pe HBO GO.

Febra 'Game of Thrones' a cuprins deja oraşul New York, unde mai mulţi protagonişti ai celebrului serial s-au plimbat săptămâna trecută pe covorul roşu, într-un eveniment premergător lansării ultimului sezon al acestei producţii cult care va avea premiera la 14 aprilie, relatează EFE.

Legendarul Radio City Music Hall a fost locul ales pentru a găzdui acest eveniment care a prefaţat sezonul 8 şi ultimul al acestui serial care a rulat zece ani pe micile ecrane, timp în care echipa de producţie a HBO şi actorii săi au străbătut locaţii din jumătate de lume: Croaţia, Malta, Spania, Marea Britanie, Islanda şi Maroc, printre alte ţări.

Una din protagonistele principale, Emilia Clarke, care o interpretează pe Daenerys, a suscitat pasiuni printre fanii care s-au îmbulzit în jurul covorului roşu, pe care a fost remarcat şi George R. R. Martin, autorul romanelor pe care se bazează serialul.

Unul din cuplurile care a suscitat o mare aşteptare este cel format din Kit Harington (Jon Snow) şi Rose Leslie (Ygritte), care s-au cunoscut la filmările serialului "Urzeala Tronurilor" şi s-au căsătorit în iunie 2018, după şase ani de relaţie.

Surorile Sansa Stark (interpretată de Sophie Turner) şi Arya Stark ( Maisie Williams) au pozat împreună pe covorul roşu îmbrăcate în elegante rochii negre decorate cu cristale Swarowsky şi s-au arătat la fel de unite ca în ultimii ani.

"Este foarte greu, trist dar emoţionant să ne vedem cu toţii împreună pentru ultima oară", a mărturisit Sophie Turner într-un interviu acordat revistei HBO Latino, care a venit la eveniment însoţită de logodnicul său, cântăreţul Joe Jonas.

Isaac Hempstead Wright, tânărul actor în vârstă de 19 ani care îl interpretează pe Bran Stark, a fost printre primii care au ajuns la eveniment, alături de Jerome Flynn, care îl interpretează pe Bronn, şi de Kristian Nairn, care l-a întruchipat pe Hodor, uriaşul de 2 metri şi 10 centimetri.

"Mă simt ca la ceremonia de absolvire a facultăţii. Este foarte emoţionant pentru toţii acest moment", a spus Nairn, care şi-a descris personajul ca "pe cineva care încearcă să fie el însuşi, un om bun, ceea ce nu este un lucru uşor în zilele noastre".

Wright, la rândul său, s-a declarat "copleşit" la păşirea pe covorul roşu înainte de ultima premieră a 'Game of Thrones': "Este sfârşitul a zece ani din viaţa mea", a spus el, în timp ce Peter Dinklage, care interpretează un alt personaj îndrăgit, Tyrion Lannister, ţinând cont de numărul scenelor în care este prezent, aproape că nu a dorit să discute cu jurnaliştii.

Pedro Pascal (Oberyn), Indira Varma (Ellaria), Sean Bean (Ned Stark) şi Natalie Dormer (Margaery Tyrell), deşi se numără printre actorii care au părăsit demult serialul, au fost şi ei prezenţi la eveniment alături de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Nikolaj Coster Waldau (Jaime Lannister) şi Liam Cunningham (Davos).

Cea care nu a putut să vină a fost actriţa britanică Lena Headey, care a anunţat cu câteva ore înainte de ceremonie, că simte "dezamăgită" şi "neconsolată" pentru a nu putea participa la această gală din motive de sănătate. Foarte aproape de covorul roşu desfăşurat în faţa Rockefeller Center, fanii 'Game of Thrones' au putut vedea un tron uriaş de 10 metri înălţime şi cântărind 9 tone, care a fost păzit de personalul de securitate pentru ca nimeni să nu se aşeze pe el.

HBO a marcat astfel încheierea unuia dintre cele mai de succes seriale ale sale, ajuns la cel de-al 8-lea sezon care va avea în total 6 episoade, în loc de tradiţionalele 10 câte au avut precedentele sezoane, deşi durata acestora va fi mai mare, de 82 de minute.

Fanii vor avea la îndemână numeroase produse în timp ce vor viziona complicata intrigă a acestui sezon final, al cărui prin episod se va difuza duminică 14 aprilie în SUA (luni 15 aprilie în România), având în vedere că numeroase companii au dorit să se alăture universului 'Game of Thrones': de la biscuiţii Oreo cu scuturile diferitelor clanuri rivale, sau sticle de vin marca 'Game of Thrones' cu preţul de până la 1.000 de dolari şi până la ouăle de Paşti ce conţin imitaţii de embrioni ai dragonilor lui Daenerys.

Potrivit site-urilor de specialitate, primul sezon din 'Game of Thrones', care a fost lansat în 2011, a înregistrat o medie de 2,5 milioane de spectatori doar în SUA, o cifră care la precedentul sezon 7, a crescut la 10,2 milioane de telespectatori.