HBO a anunţat când se lansează serialul ”House of the Dragon”

Acțiunea serialului ”House of the Dragon” se petrece cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones, o serie medievală fantastică care a devenit un fenomen global în timpul celor opt sezoane.

Noul serial de 10 episoade se va baza pe cartea lui George R.R. Martin ”Fire & Blood” și va spune povestea Casei Targaryen.

”House of the Dragon” va fi lansat în vara acestui an, mai exact pe 21 august 2022.

”House of the Dragon” îi are în rolurile principale pe Paddy Considine în rolul Regelui Viserys Targaryen, Emma D'Arcy în rolul Prințesei Rhaenyra Targaryen, Matt Smith în rolul Prințului Daemon Targaryen, Olivia Cooke în rolul Alicent Hightower și Steve Toussaint în rolul Lord Corlys Velaryon.