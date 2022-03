Jim Carrey critică dur publicul care l-a aplaudat pe Will Smith la Premiile Oscar: "Am fost dezgustat. Ar fi trebuit escortat afară din sală"

"Am fost dezgustat", a declarat Jim Carrey pentru jurnalista Gayle King de la postul CBS.

"Am fost dezgustat de acele ovaţii în picioare. Hollywoodul este pur şi simplu lipsit de coloană vertebrală, în masă, şi am simţit că acel gest a fost un indiciu foarte clar că noi nu mai reprezentăm deloc un club cool".

Jim Carrey consideră că Will Smith "ar fi trebuit să fie escortat" în afara sălii în care a avut loc gala premiilor Oscar după ce l-a pălmuit pe Chris Rock.

"În locul lui (n.r. Chris Rock), eu aş fi anunţat în dimineaţa următoare că îl dau în judecată pe Will Smith pentru 200 de milioane de dolari, pentru că acea înregistrare video va rămâne disponibilă pentru totdeauna, va deveni omniprezentă", a declarat Jim Carrey.

"Acea insultă va rezista foarte mult timp. Este OK dacă vrei să strigi din public, să-ţi exprimi dezaprobarea sau să scrii ceva pe Twitter. Însă nu ai dreptul să urci pe scenă şi să pocneşti pe cineva direct în faţă doar pentru că acea persoană a spus nişte cuvinte", a adăugat Jim Carrey.

"Acea palmă a venit de nicăieri, pentru că în Will se petrecerea ceva în acel moment şi care l-a frustrat. Îi doresc numai bine. Nu am nimic împotriva lui Will Smith. A făcut nişte lucruri minunate, dar acela nu a fost deloc un moment bun. A umbrit momentul strălucitor al tuturor din acea seară. A fost un moment egoist" , a concluzionat actorul Jim Carrey.