Bancuri cu Moș Crăciun. Un bărbat îi cumpără soţiei sale un inel cu diamant și...

Iţi plac bancurile cu Moş Crăciun?



Iată câteva dintre ele:



Cadou pentru soţie



Un bărbat îi cumpără soţiei sale de Crăciun un frumos şi superb inel cu diamant.



- Credeam că soţia ta îşi doreşte o maşină sport, spune prietenul sau.



- Aşa e, dar unde găseam eu un BMW fals care să coste o nimica toată?



Moş Crăciun e bărbat?



Cum ştii că Moş Crăciun este bărbat?



- Simplu. Nicio femeie nu poartă aceeaşi îmbrăcăminte în fiecare an.



Moş Crăciun şi taxa de înmatriculare



– De ce eşti trist, Nicule?



– Nu cred că anul acesta mai vine Moş Crăciun!



– Eşti copil, de ce?



– Am auzit că nu are taxa de prima înmatriculare plătită, carnetul de sănătate-i expirat, renii n-au permis de trecere, iar sania nu-i adaptată corespunzător condiţiilor anotimpului rece.



