Cu cati bani a ramas un tanar dupa 5 zile petrecute in Vama: “Am venit cu 20 de milioane!”

Distractie mare pe litoral timp de 5 zile. Tinerii au luat cu asalt toate cluburile de pe litoral atat din Mamaia cat si din Vama Veche. Daca in Mamaia, au curs sampanii de 100.000 de euro, la Vama Veche oamenii au fost mai cumpatați. Cei care vin in Vama sunt indragostiți de atmosfera de acolo, pe care nu ar da-o pentru nimic in lume.

"Am fost in Mamaia, dar nu se compara, aici e lumea mai prietenoasa!”, a declarat un tanar, potrivit stirileprotv.ro. Cei mai mulți dintre ei nu si-au luat foarte mulți bani.„Am venit cu 2 lei si mai am 20!”, a glumit un tanar.

Un altul a marturisit ca a venit cu 2.000 de lei si ca a ramas cu 1.800: „Am venit cu 20 de milioane de lei (vechi n.r). Mai am 18 milioane, dupa 5 zile!”. Un alt turist care a incercat si Mamaia, si Vama, a declarat ca cea din urma l-a costat la jumatate: „Am dat 2.000 de lei in Mamaia si in Vama jumatate, pe noapte. E mult mai fain.”