Legendara trupă ABBA își anunță revenirea în muzică, după mai bine de 40 de ani

Celebra formaţie suedeză, cunoscută pentru hitul „Dancing Queen”, compusă din muzicienii Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, va lansa primul său material muzical nou din ultimii 40 de ani în cadrul unei mult aşteptate reveniri în industria muzicală, care va include un spectacol special, intitulat „ABBA Voyage”.

Membrii formației s-au reunit încă din 2018, când au promis că vor lansa două piese noi.

Este vorba despre piesele „I Still Have Faith In You” și „Don’t Shut Me Down”, a căror lansare a fost amânată de mai multe ori.

Formația suedeză ABBA, celebră în anii ’70-’80, a lansat joi dimineață un nou site „Abba Voyage” destinat fanilor săi.

„ABBA Voyage” va include un film realizat în stilul unui documentar, care prezintă revenirea grupului în studiouri şi implicarea membrilor în crearea melodiilor şi a unui spaţiu special, în East London, pentru spectacolul lor holografic, care urmează să fie inaugurat în mai 2022.

Spectacolele vor include aşa-numitele „ABBA-taruri”, imaginile muzicienilor suedezi urmând să fie proiectate pe scenă în timpul interpretării melodiilor lor atemporale.

Ultimele melodii ABBA au fost lansate în 1981, înainte ca formația să se destrame.

Grupul ABBA s-a destrămat în 1982.

Componenţii trupei au cântat împreună pentru prima dată după mai multe decenii în 2016 la un eveniment privat care a marcat cea de-a 50-a aniversare a primei întâlniri dintre compozitorii Benny Andersson şi Bjorn Ulvaeus.

