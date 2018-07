Ce este de făcut într-o vacanță în Malta

Foto: pixabay.com

Din anumite motive, uit mereu de Malta, când mă gândesc la locurile în care am fost. A fost o vacanță plăcută, deoarece am petrecut tot timpul cu mama, dar nu a fost destinația mea preferată.

Ce este de făcut în Malta?

Plaja

Am stat în Sliema, la un hotel aproape de strada principală. Alegere greșită. Puteți auzi mașinile și motociclete toată ziua și toată noaptea. Marea era chiar peste stradă, dar era stâncoasă. Au existat câteva plaje mici cu nisip în jurul coastei, dar a trebuit să iau un autobuz pentru a ajunge la ele.

Promenada

Promenada a fost una dintre cele mai bune lucruri în Malta. Există o un trotuar foarte lung, cu peisaje frumoase. Serile au fost foarte plăcute.

Excursie de o zi

Am luat un hop on hop off autobuz pentru a vizita. Este mai ieftin cu autobuzele publice, dar din moment ce am avut doar câteva zile și era foarte cald, am preferat calea mai ușoară. Malta este destul de mică, dar bine conectată. Ne-am oprit în Valetta pentru o plimbare. De asemenea, ne-am oprit la San Anton Gardens și Medina. Pentru iubitorii de istorie, există o mulțime de lucruri de aflat despre această mică insulă.

