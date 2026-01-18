Cu ce companii aeriene e cel mai sigur să zbori în Europa. Topul celor mai bine cotate linii

Evaluate într-un clasament separat, companiile aeriene europene reprezintă 40% din lista transportatorilor low-cost cu cele mai bune rezultate la capitolul siguranță. sursa foto: Getty

Deși zborurile comerciale sunt, de decenii, cel mai sigur mod de transport, mai multe accidente aviatice intens mediatizate în ultimele 12 luni i-au făcut, în mod firesc, pe pasageri – atât pe cei care zboară frecvent, cât și pe cei anxioși – să privească cu teamă urcarea la bordul unui avion.

Analizând rata incidentelor în cazul a 320 de companii aeriene și ajustând datele în funcție de factori precum numărul total de zboruri operate și vechimea flotei, AirlineRatings a realizat clasamentul celor mai sigure 25 de companii aeriene din lume pentru anul 2026, scrie Euronews.

Alți factori luați în calcul includ pregătirea piloților și auditările de siguranță. Anul acesta, site-ul de evaluare a acordat o pondere mai mare prevenirii turbulențelor în metodologia de calcul.

Deși CEO-ul Sharon Petersen a subliniat că diferențele dintre companiile din clasament se reduc tot mai mult, un singur operator poate ocupa locul întâi. În 2026, prima poziție a fost ocupată de o companie din Golf: Etihad Airways.

Este pentru prima dată când o companie aeriană din Golf se clasează pe primul loc, operatorul cu sediul la Abu Dhabi preluând poziția de lider de la Air New Zealand.

Trei dintre primele cinci companii provin din această regiune, iar clasamentul general este dominat de transportatori din Asia-Pacific. Șapte companii europene au fost incluse în top 25.

Care sunt cele mai sigure companii aeriene din Europa în 2026?

Transportatorul de stat al Turciei, Turkish Airlines, a fost desemnat din nou cea mai sigură companie aeriană din Europa, ocupând locul 12 la nivel global.

Operând de pe hub-ul său din Istanbul, Turkish Airlines deține recordul mondial pentru numărul de țări deservite de o companie aeriană și a fost desemnată, de asemenea, a șasea cea mai bună companie aeriană din lume de Skytrax în 2025.

Ultimul incident fatal pe un zbor comercial Turkish Airlines a avut loc în 2009, când nouă pasageri și membri ai echipajului au murit după ce un Boeing 737-800 s-a prăbușit în timpul unei tentative de aterizare pe aeroportul Amsterdam Schiphol.

Foarte aproape, pe locul 13, s-a clasat compania britanică Virgin Atlantic, în timp ce compania-soră, Virgin Australia, e puțin mai sus, pe locul 9.

De la lansarea sa, în 1984, Virgin Atlantic nu a înregistrat niciun accident aviatic fatal.

Alte companii europene incluse în clasament sunt TAP Air Portugal (locul 16), SAS (17), British Airways (18), Iberia (20) și Lufthansa (21).

Care sunt cele mai sigure companii low-cost din Europa în 2026?

Evaluate într-un clasament separat, companiile aeriene europene reprezintă 40% din lista transportatorilor low-cost cu cele mai bune rezultate la capitolul siguranță.

Deși HK Express a ocupat primul loc la nivel global, cea mai bine clasată companie europeană a fost easyJet, care s-a situat pe locul 5. Compania britanică nu a avut niciun accident fatal de la lansarea sa, în 1995.

Pe următoarele poziții se află airBaltic (7), Wizz Air (9), TUI (11), Vueling (12), Norwegian (13), Jet2 (17), Ryanair (18), Transavia (20) și Eurowings (21).

Cum sunt stabilite clasamentele celor mai sigure companii aeriene?

Companiile evaluate de AirlineRatings primesc un scor de până la șapte stele, iar topul 25 este alcătuit dintre cele care obțin punctaj maxim.

Sistemul de evaluare cu șapte stele ia în calcul incidentele grave legate de piloți, scăzând una sau două stele în funcție de gravitate și frecvență, precum și accidentele fatale din ultimii 10 ani, care duc la pierderea a trei stele. Nu sunt incluse acte de terorism, deturnări sau sinucideri și nici accidentele provocate de alte aeronave.

Sunt luate în considerare și evaluările auditărilor internaționale, inclusiv IATA Operational Safety Audit, auditul de siguranță al țărilor realizat de International Civil Aviation Organization și ratingurile de siguranță ale Federal Aviation Administration.

Anul 2026 este primul în care participarea unei companii aeriene la programul IATA Turbulence Aware a devenit un criteriu în stabilirea topului 25.

Există planuri ca, în anii următori, clasamentul să fie actualizat prin includerea politicilor privind bateriile cu litiu la bord, videoclipurile de siguranță și utilizarea unor instrumente avansate de monitorizare a siguranței.

„În ansamblu, este important de menționat că fiecare companie aeriană inclusă în lista pentru 2026 a înregistrat incidente în ultimii doi ani, de la loviri ale cozii aeronavei până la incendii la bord sau opriri ale motoarelor. Cu toate acestea, rata reală a incidentelor per zbor se situează între 0,002 și 0,09, ceea ce reprezintă un adevărat merit pentru industria aviatică în ansamblu”, a declarat Petersen, referindu-se la clasament.