Ai plăti ca să nu stea nimeni lângă tine în avion? Una dintre companiile aeriene preferate de români testează o nouă taxă

Să nimerești un scaun liber lângă tine într-un avion e aproape ca un câștig la loto. Foto: Getty Images

Un studiu realizat în 2023 arăta că 42% dintre pasageri ar lua în calcul să plătească o taxă pentru a avea liber locul din mijloc. Să nimerești un scaun liber lângă tine într-un avion e aproape ca un câștig la loto, iar unele companii aeriene tradiționale oferă deja posibilitatea de a plăti pentru acest confort.

Acum, o companie aeriană low-cost din Europa testează un concept similar.

Transportatorul maghiar Wizz Air a lansat „Wizz Class”, un pachet premium care include, contra cost, posibilitatea de a zbura fără un vecin pe scaunul alăturat, potrivit Euronews.

Iată cum funcționează și ce alte companii oferă opțiuni asemănătoare.

Wizz Air permite pasagerilor premium să rezerve un loc liber lângă ei

Pasagerii care aleg să cumpere Wizz Class primesc un loc la geam sau la culoar și pot bloca scaunul din mijloc (B sau E) de lângă ei.

Pe lângă locul liber alăturat, pachetul include și locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare, îmbarcare prioritară, două bagaje de cabină, precum și o gustare și o băutură nealcoolică la bord.

Serviciul este disponibil pe anumite zboruri spre și dinspre Budapesta, București Otopeni, Londra Luton, Londra Gatwick, Roma Fiumicino și Varșovia.

Wizz Class poate fi selectat ca upgrade direct în timpul procesului de rezervare.

Companiile europene permit rezervarea unor rânduri întregi

Și alte companii aeriene din Europa au introdus opțiuni similare. Air France oferă serviciul „Empty Seat - My Extra Space”, care le permite pasagerilor să își rezerve până la trei locuri alăturate. Opțiunea este disponibilă la check-in, în timp real, și depinde de disponibilitate.

Tarifele diferă în funcție de destinație și de numărul de locuri pe care pasagerii aleg să le lase libere.

Lufthansa pune la dispoziție schema „Free Neighbour Seat”, prin care poate fi rezervat locul adiacent atât pe rute continentale, cât și intercontinentale. Pentru acest serviciu, pasagerii trebuie să contacteze centrul de relații cu clienții al companiei.

Tot Lufthansa promovează și opțiunea „Sleepers Row”, care oferă un rând întreg de trei sau patru locuri la clasa Economy pe zborurile lung-curier.

Cei care aleg această variantă primesc la bord și un set Sleepers Row, ce include o saltea subțire, precum și o pătură și o pernă de calitate Business Class. Pe zborurile de peste aproximativ 11 ore, rândul Sleepers Row poate fi rezervat la check-in sau chiar înainte de îmbarcare, la poartă, în funcție de disponibilitate.

Costul suplimentar este cuprins între 159 și 229 de euro pentru fiecare segment de zbor, iar rezervarea în avans nu este posibilă.

Virgin Australia îți permite să licitezi pentru un loc fără vecin

Virgin Australia a început să ofere, în 2025, opțiunea de „neighbour-free seating” pe unele rute interne și pe zboruri scurte. Spre deosebire de alte companii, operatorul a ales un sistem de licitație, nu o achiziție directă a locului alăturat. Pasagerii care au cumpărat un bilet la clasa Economy pe anumite zboruri interne sau internaționale de scurtă durată pot licita pentru a păstra scaunul de lângă ei liber. După achitarea biletului, oferta poate fi depusă prin aplicația Virgin Australia.

Licitațiile pornesc de la 30 de dolari australieni (aproximativ 17 euro), iar pasagerii care câștigă sunt anunțați cel târziu cu două ore înainte de ora programată a decolării.

Există însă o condiție importantă. Locul liber nu este garantat, deoarece scaunele rămân disponibile pentru vânzare până la finalul perioadei de licitație. În acest caz, suma licitată este returnată.

În plus, pot participa la licitație doar rezervările cu maximum doi pasageri și se poate licita pentru un singur loc.

Un alt detaliu important este că un pariu câștigător oferă doar spațiul suplimentar, nu și un plus la limita de bagaje. Pasagerii din Economy X și clasa business nu sunt eligibili pentru acest program.

Virgin Australia a introdus acest serviciu în urma unui sondaj realizat în 2023, care a arătat că 42% dintre clienți ar fi dispuși să plătească pentru a avea locul din mijloc liber pe zborurile internaționale.

Peste o treime dintre respondenți au spus că ar face același lucru și pe zboruri interne mai lungi de trei ore.

În prezent, schema este disponibilă pe rute selectate, precum Melbourne - Adelaide, Brisbane - Sydney și Sydney - Perth, urmând să fie extinsă ulterior.