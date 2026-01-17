O insulă vulcanică și capitala modei: Cele mai în vogă destinații din Europa în 2026

Madeira este de mult timp o destinație de vacanță preferată pentru turiștii în căutare de soare, stațiuni de coastă și peisaje naturale spectaculoase. Foto: Getty Images

Tripadvisor premiează, în 2026, 270 de destinații de vacanță din 60 țări din întreaga lume. După 12 luni de colectare de date de la comunitatea globală de turiști, platforma de referință în domeniul turismului a publicat Travellers’ Choice Awards, care conține destinațiile pe care călătorii le consideră cu adevărat captivante. Euronews a publicat lista locurilor din Europa care sunt în tendințe în acest an, iar pe primul loc se află insula portugheză Madeira.

Cele 270 de destinații premiate de Tripadvisor sunt sunt împărțite în șapte subcategorii: Destinații în tendințe, Destinații de top, Destinații culturale și istorice, Destinații gastronomice, Destinații pentru luna de miere și Destinații pentru călătorii solo.

Cea mai populară destinație în tendințe din lume

În acest an, destinația numărul unu în tendințe la nivel mondial, potrivit Tripadvisor, este insula portugheză Madeira.

Madeira este de mult timp o destinație de vacanță preferată pentru turiștii în căutare de soare, stațiuni de coastă și peisaje naturale spectaculoase.

În același timp, insula își construiește o reputație tot mai solidă ca una dintre capitalele aventurii din Europa și ca destinație ideală pentru sezoanele de tranziție.

„Dimineața poți urca un vârf de 1.800 de metri, printre nori, iar după-amiaza poți practica sporturi de apă în interiorul luxuriant al insulei, înconjurat de cascade și piscine naturale. Este una dintre puținele destinații din Europa unde poți avea atât de multe activități la distanțe atât de mici.”, spune Stella Kamba, fondatoarea companiei de turism activ More Life Adventures, pentru Euronews Travel.

Pe traseul Pico to Pico, turiștii cuceresc două dintre cele mai înalte vârfuri ale insulei pe poteci înguste săpate în stâncă, iar tururile de caiac-canoe oferă ocazia de a te cufunda în pădurile luxuriante ale insulei, printre cascade învăluite în ceață și formațiuni de rocă vulcanică.

Destinațiile turistice aflate în tendințe la nivel mondial pentru 2026

Alte destinații de urmărit, pe care Tripadvisor le descrie drept locuri pe care turiștii le consideră „demne de entuziasmul creat în jurul lor”, includ Tbilisi, aflat pe locul al doilea.

Așa cum menționează platforma de călătorii, capitala Georgiei are în prezent o energie aparte. Noi spații culturale apar în tot orașul, de la noua Art Foundation Anagi până la extinderea Muzeului de Arte Frumoase Shalva Amiranashvili, iar clădirile istorice sunt transformate în hoteluri boutique elegante, precum Telegraph Hotel.

Georgia a devenit, de asemenea, atractivă pentru nomazii digitali. Anul trecut, site-ul Nomad Capitalist a numit-o una dintre cele mai bune țări pentru munca la distanță, „datorită mediului favorabil afacerilor, regimului fiscal avantajos și politicilor de imigrare liberale”.

Potrivit Nomad Capitalist, Tbilisi este apreciat în special pentru „vibe-ul său carismatic, care combină arhitectura modernă cu cea veche, spațiile de coworking construite estetic și o comunitate expat înfloritoare”.

Milano este următoarea destinație europeană cel mai bine clasată pe listă, ocupând locul al șaselea. Orașul italian se află în centrul atenției în această iarnă, deoarece va co-găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă. De asemenea, se deschid hoteluri noi, inclusiv Six Senses și Rosewood, iar cartiere precum Porta Romana și Porta Nuova au fost revitalizate.

Pe locul șapte, Glasgow se remarcă prin cultura sa contemporană îndrăzneață, fiind primul Oraș al Muzicii desemnat de UNESCO în Regatul Unit. Este, totodată, punctul de plecare ideal pentru a vizita unele dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Scoției, cu excursii de o zi spre Oban, Glencoe și Highlands.

Cele mai bune destinații pentru călătorii solo în 2026

Premiile sunt utile și pentru descoperirea destinațiilor validate și de călătorii care merg singuri.

Jumătate dintre destinațiile din top 10 se află în Europa, inclusiv cea de pe primul loc. Dublin a ocupat prima poziție, fiind recomandat ca un oraș compact, ușor de parcurs pe jos și prietenos, unde călătorii solo pot vizita atracții istorice precum Catedrala Sfântul Patrick și Castelul Dublin sau pot merge la distilerii renumite.

Utilizatorii forumului Reddit subliniază că Dublin este un oraș în care a mânca și a bea singur este ceva absolut normal, iar centrul este, în general, sigur pentru explorare individuală, inclusiv pentru femei.

Berlin s-a clasat pe locul al doilea, un oraș progresist în care clădirile vechi din cartierul Mitte coexistă armonios cu Bundestagul modern. Londra și Edinburgh au intrat, de asemenea, în top cinci, pe locurile trei și respectiv cinci, iar Madrid s-a situat pe locul opt.