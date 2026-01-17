Mai ieftin decât Praga ori Budapesta. Bucureștiul devine tot mai atractiv pentru city-break-uri

1 minut de citit Publicat la 16:00 17 Ian 2026 Modificat la 16:06 17 Ian 2026

Un citybreak este mai accesibil în București decât în alte capitale europene, precum Budapesta sau Praga. sursa foto: Getty

Bucureștiul este în topul recomandărilor site-urilor europene pentru city-break-uri anul acesta. Costurile medii la mese, băuturile, transportul accesibil și experiențele de relaxare inedite sunt principalele motive pentru care străinii aleg vacanțe scurte în Capitală.

Pentru distracție în Centrul Vechi, o experiență la băi termale sau cazare accesibilă, București e anul acesta un mare „da” pentru străini. Le place atmosfera, le plac oamenii, dar și gustul autentic al mâncării.

„O mulţime de prieteni ne-au sugerat să călătorim aici, eram curios să văd locul”, spune unul dintre turiștii care au ales Bucureștiul drept loc de relaxare.

Turist: E prima oară când vin aici, e minunat

Reporter: Ce îţi place cel mai mult?

Turist: Mâncarea, oamenii, locurile, totul. Și cazinourile.

„Daca acum câțiva ani, israelienii erau cei mai frecvenți străini din locație, acum britanicii, italienii, grecii, sârbii și spaniolii sunt la fel de numeroși. Cam 35% din totalul vizitatorilor noștri sunt de peste hotare”, spune Andrada Şeitan, Marketing Manager Therme.

În Centrul Vechi, fie că e zi, fie că e noapte, găsești turiști străini dornici de distracție și explorare.

„Hotelurile sunt foarte bune, oamenii români sunt excelenți. Iubesc România!”, mărturisește altcineva.

„Este o creștere foarte mare. Sunt undeva la două milioane de turiști străini. De la ora 10:00 se deschide cam tot Centrul Vechi. Pot să mănânce micul dejun, pot să vină să bea un cocktail... Seara, la fel: vin să bea o sticlă de vin, iar apoi continuă după ora 12:00 în cluburile din Centrul Vechi”, spune Mircea Adrian, managerul unui local din Centrul Vechi al Capitalei.

Zeci de turiști străini ajung zilnic în turul lor prin București și la a doua cea mai mare clădire administrativă din lume: Palatul Parlamentului, atât pentru tururi interioare, cât și pentru explorarea arhitecturii.

De asemenea, turiștii din Israel, Italia, Spania sau Grecia preferă să mai meargă și în cazinouri.

Aleg București și pentru ca este mai accesibil decât alte capitale europene, ca Praga sau Budapesta.

Orașele din Europa de Est rămân printre cele mai bune opțiuni de city break pentru bugete reduse, în contextul în care în metropole precum Paris, Londra sau Stockholm costurile de zbor și cazare continuă să crească.