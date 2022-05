Interviu cu ministrul grec al Turismului. Restricţiile COVID pentru sezonul turistic de vară au fost ridicate

Alina Anghel: Aţi ales aşa numita strategie '"door to door" (n.r. pentru a promova Grecia) şi mă întrebam de ce aţi ales România ca primă destinaţie.

Vassilis Kikilias: În primul rând, pentru că aşa am promis. Am fost aici la finalul lunii februarie cu premierul grec, apoi m-am văzut cu oamenii din piaţă, cu tur operatorii din România, proprietari de companii, tranportatori, prieteni din ambasade, care mi-au spus: "Dacă vrei să-i convingi pe români şi să clădeşti o relaţie bună cu românii, ar trebui să te întorci. Şi nu doar să te întorci, ci să ne ajuţi şi cu birocraţia, cu protocoalele sanitare, cu modul în care călătorim la graniţa voastră nordică". Aşa că mai întâi m-am ocupat de asta şi apoi am revenit, pentru a putea să anunţ că de la 1 mai, deja de patru zile, tot ceea ce au românii nevoie pentru a călători este paşaportul şi nimic mai mult.

Fără formular pentru intrarea în ţară (PLF-Passenger Locator Form), fără certificat sanitar, fără test PCR, fără test rapid, fără dovadă de vaccinare! Sunteţi bineveniţi să călătoriţi în Grecia fără niciun fel de birocraţie. Cred că a venit vremea să revenim măcar la o normalitate parţială, nu să ignorăm măsurile (n.r.sanitare), nu să renunţăm la monitorizarea situaţiei, ci continuând să fim să fim responsabili şi realişti, dar dând oamenilor posibilitatea să trăiască în cel mai mod posibil.

Alina Anghel: Domnule ministru, m-am uitat pe cifre:anul 2019 a fost grozav, aţi avut încasări record din turism. Apoi, bineînţeles din cauza pandemiei, au scăzut. Vă aşteptaţi la o revenire anul acesta?

Vassilis Kikilias: Monitorizăm situaţia cu războiul, deoarece a creat probleme, cu energia, inflaţia şi chiar psihologice. Pe de altă parte, vedem o revenire. Dar o luăm zi cu zi, pentru că niciodată nu ştii ce va fi săptămâna viitoare. Numărul călătorilor din România, uitându-mă la statistici şi la cifrele de la tur operatori, sunt foarte bune, ar putea fi similare cu cele din 2019.

Dar interesul nostru este ca românii să călătorească în Grecia şi să se simtă bine, ca sectorul turistic din Grecia să-i respecte pe români, să-i facă să se simtă bine, astfel încât să revină acasă şi să spună altora: Da, grecii ne-au respectat, au avut grijă de noi, am avut experienţe turistice incredibile, la mare, la munte, mâncarea, vinul dansul, cu muzica, cu totul, şi vrem să revenim".

Alina Anghel: Dacă aveţi un mesaj pentru telespectatorii Antena 3, văr rog să-l transmiteţi. Şi, dacă vreţi să transmiteţi ceva ce i-ar încuraja pe oameni să viziteze Grecia, vă rog...

Vassilis Kikilias: Vreau să mulţumesc pentru modul în care am fost primit aici, m-am simţit ca acasă, ceea ce este foarte important. Îmi plac românii, pentru că atunci când gândesc ceva, spun, îşi fac vocile auzite şi am avut oportunitatea în ultimele două zile să-i ascult. De obicei, politicienii vorbesc, vorbesc, a fost plăcut să ascult şi să înţeleg care le sunt nevoile, şi ştiu că şi românilor le plac grecii, toţi europenii.