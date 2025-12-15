Cel mai mic oraș din lume este cât un teren de fotbal, are 50 de locuitori și este în Europa, în una din țările preferate ale românilor

Orașul Hum din Croația este de dimensiunea unui teren de fotbal FOTO: Getty Images

Un oraș fermecător, aflat într-o destinație tot mai populară în rândul românilor, este o imagine vie a trecutului său medieval, deși este mai mic decât un teren de fotbal și are o populație de puțin peste 50 de persoane.

Hum este un orășel ascuns printre dealurile din centrul Istriei, în nord-vestul Croației, cu priveliști spectaculoase asupra peisajului și a pădurilor din jur.

› Vezi galeria foto ‹

Legenda spune că niște uriași prietenoși au construit orașul din pietre rămase de la construirea altor localități din apropiere. Este înconjurat de ziduri medievale de apărare și, până în prezent, nu s-a construit nimic în afara acestora, ceea ce a permis păstrarea caracterului său original.

Așa cum spune Daily Mirror, vizitatorii sunt adesea uimiți de dimensiunea extrem de redusă a orașului, considerat cel mai mic din lume, și se bucură de arhitectura sa antică, de bogata moștenire culturală și de tradiții, în timp ce savurează delicioasa mâncare locală și rachiul produs din ingrediente regionale.

Cum a luat naștere, de fapt, Hum

Orașul este menționat pentru prima dată în documente în anul 1102, când era cunoscut sub numele de Cholm. Contele Ulrich I a construit castelul în interiorul zidurilor de apărare, iar așezările erau amplasate lângă castel, în fortificație. În 1552, un turn de veghe și o clopotniță au fost construite lângă primăria orașului, pentru a ajuta la apărare.

În Hum sunt doar două străduțe pavate cu piatră, iar întregul oraș măsoară sub 100 de metri pe 30. La recensământul din 2021, erau înregistrați doar 52 de locuitori, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de recensământul anterior, făcut cu 10 ani în urmă, când populația era de 30 de persoane.

Este considerat oraș deoarece are propriul consiliu local și o mare biserică parohială, Biserica Adormirii Maicii Domnului, construită în 1802 pe locul bisericii originale. Aici se află panouri glagolitice, unele dintre cele mai vechi exemple cunoscute ale alfabetelor slave și ale culturii literare croate din Evul Mediu. Muzeul expune, de asemenea, scrieri din acea perioadă, iar în Capela Sfântului Ieronim pot fi admirate fresce romanice.

Pasionații de istorie vor aprecia și Aleea Glagolitică, un traseu din satul apropiat Roč care duce spre Hum. Aceasta este mărginită de mari monumente din piatră ce reprezintă vechiul alfabet glagolitic.

Oraș cu atracții irezistibile pentru turiști

Obiceiurile vechi sunt încă respectate de localnici, precum Ziua orașului Hum, pe 11 iunie, când are loc alegerea primarului. În fiecare an, judecătorii locali din parohie își sculptează voturile pe un băț de lemn, la primăria istorică, sau Loggia Municipală.

Bucătăria tradițională este bazată pe ingrediente locale, precum tocana de legume istriană făcută din orz, fasole, cartofi și porumb. Alte preparate populare includ paste cu sos bogat de vită, ombolo (mușchi de porc afumat), cârnați locali și varză murată. Krostule este desertul local preferat, realizat din aluat prăjit. Trufele sunt, de asemenea, din abundență în zona deluroasă, iar orașul apropiat Buzet este cunoscut drept „Orașul Trufelor”.

O altă specialitate care merită încercată este biska, un tip de rachiu obținut din struguri fermentați, vâsc și patru plante medicinale. Rețeta are o vechime de 2.000 de ani și a fost realizată pentru prima dată de druizii celți. În fiecare octombrie are loc Festivalul Rachiului Istrian, unde vizitatorii pot degusta băutura de la producători locali.

Un eveniment notabil este Festivalul Cânepei, care are loc de obicei în august, când sunt disponibile produse locale precum ulei, făină, ceai și semințe. De asemenea, pot fi gustate alimente și băuturi realizate din cânepă, cum ar fi brânzeturi, biscuiți, pâine și gin.

Orașul nu este foarte accesibil și cea mai bună variantă de vizitare este cu mașina, pentru că transportul public local nu este unul foarte fiabil. Însă cei care ajung aici sunt complet fermecați de ceea ce găsesc. Spre exemplu, un vizitator a scris pe Tripadvisor: „Ai nevoie de un motiv serios pentru a vizita ceea ce este considerat ‘cel mai mic oraș din lume’?! Locul acesta ne-a fermecat complet. Ne-a plăcut enorm. Este mic (bineînțeles), dar are un farmec unic – când intri pe poarta impunătoare, ai senzația că te întorci în timp. Nu pare că s-au schimbat multe aici de secole. Drumul până sus este interesant și trebuie să-ți tot amintești că va merita pe măsură ce urci cu mașina”.