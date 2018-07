Oslo pentru weekend

Prietena meu și cu mine am decis să mergem la Oslo pentru week - end, călătoria de fete pentru a prinde în timp ce vizita un loc nou. Ma asteptam ca aceasta sa fie foarte scump, dar , de fapt, nu cred că e mai scump decât la Londra sau la Paris, ca turist. Este , de asemenea , un oraș mic și confortabil, ne - am plimbat peste tot. Am fost uimit să văd o capitală europeană fără blocaje de trafic. A fost de 1 st din week - end mai, dar încă, atât de liniște.

A fost atât de soare, ne-am plimbat peste tot. De la gară, am văzut (din exterior) Catedrala din Oslo, frumoasa Parlamentul, primăria și Palatul Regal. Ne-am oprit la docuri pentru a admira marea. Apoi ne-am dus pentru a verifica Opera House, care este în forma unui iceberg si arata foarte cool. Totul gratuit.

Detalii pe thelostromanian.com