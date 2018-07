Povestiri din Orientul Îndepărtat: Seul și Tokyo

Foto: pixabay.com

A fost o călătorie destul de spontană si am avut doar câteva zile pentru le explora. Atât Seul, cât și Tokyo au fost experiențe foarte frumoase. Când am plecat de acolo, mă gândeam „dar ... dar ... Nu am terminat încă!“ Sunt sigură că mă voi întoarce pentru mai multe aventuri, în viitorul apropiat.

Seul

Toamna 2015. Cel mai bun prieten al meu s-a mutat recent la Seul pentru studii. Mi s-a părut întotdeauna interesant să aud povestea unui emigrant, uneori, este total diferită față de cea a unui călător. Am avut mult timp de recuperare. Aici am încercat BBQ coreeană pentru prima dată și este una dintre felurile mele de mâncare favorite.

Am făcut câteva lucruri turistice. Există o zonă frumoasă, cu palate și case în stil vechi. Turistic vorbind, aș spune de 2-3 zile sunt suficiente pentru Seul.

