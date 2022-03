Alin Burcea, CEO agenţie de turism Paralela 45: "60- 70% din turiştii care vin în Grecia sunt români"

Grecia este una dintre cele mai frumoase şi populare destinaţii turistice din Europa. La fiecare pas, găseşti o așezare veche de mii de ani și ruine, însă și multe mituri ce se învârt în jurul lor (Olimp, muntele Zeilor, Knossos, Casa Minotaurului şi multe altele).

Alin Burcea, CEO al agenţiei de turism Paralela 45, spune că dacă până acum 10 ani, Bucureşti era singurul oraş din care se putea pleca către o destinaţie turistică din Grecia, astăzi, sunt chartere care pleacă din aproape toate oraşele ţării, printre care Cluj, Iaşi, Timişoara sau Oradea.

"Grecia este cunoscută prin insule. Sunt chartere care pleacă aproape din toate oraşele. Faţă de acum 10 ani, nu se mai pleacă doar din Bucureşti. Se pleacă şi din Cluj, Iaşi, Timişoara, Oradea din Târgul Mureş. Practic se pleacă aproape din toate oraşele ţării de unde există aeroport.

Este o ţară iminamente turistică, pentru că relaţiile dintre români şi greci de-a lungul istoriei au fost extrem de apropiate. Pentru că e aproape şi are toate tipurile de turism. Are şi turism ieftin, are şi turism de lux. Practic, în Grecia, poţi să ajungi în toate felurile posibile. Poţi să ajungi cu avionul pe insule, cu autocarul pentru circuite.

Peste un milion de români îşi petrec vacanţa de vară în Grecia, a declarat Alin Burcea, CEO agenţie de turism Paralela 45: "Sunt foarte frumoase circuitele clasice pe care noi în continuare le facem. Se poate merge cu maşina proprie. Sunt foarte multe moduri de a ajunge în Grecia pentru că şi plaja este foarte mare de preţuri, şi aproape şi relaţiile apropiate. Toate astea fac ca în Grecia să meargă în general peste un milion de români în fiecare an.

Pentru cei care îşi doresc să ajungă cu maşina în Grecia şi să se bucure de peisajele paradisiace, aceştia pot afla că drumurile sunt destul de bune şi se poate ajune în mai puţin de opt ore.

"Daca tu esti, de exemplu, din Bucuresti la ora 8, la ora 16-17 eşti deja acolo. În 7, 8 ore ai ajuns. Drumurile sunt destul de bune. Şi aici avem zona Halkidiki, zona Paralia, celebra insulă Thasos, care deja e insulă românească pentru că în ultimii 3 ani, 60- 70% dintre turişti sunt români. Se ajunge cu maşina în Corfu, în Lefkada", a mai declarat CEO-ul agenţiei de turism.

De asemenea, relaţiile dintre români şi greci de a lungul istoriei au fost extrem de apropiate, astfel că, anul trecut, în luna aprilie, ministrul grec al turismului a vizitat România şi a avut de transmis un mesaj românilor veniţi în Grecia.

"Anul trecut, în luna aprilie, a fost în România ministrul grec al turismului şi a făcut o declaraţie de dragoste românilor veniţi în Grecia. Foarte importante aceste mesaje. A fost şi noul ministru al turismului acum 3 săptâmâni în România, am discutat cu domnia sa. Am solicitat din partea asociaţiei noastre să vadă în ce măsură poate să scoată şi această restricţie cu testul antigen. El este de meserie medic şi e foarte atent la aceste lucruri", a mai spus Alin Burcea.