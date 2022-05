Ultimul supraviețuitor al holocaustului din București, mărturii cutremurătoare: "Zile întregi rodeam la o piele de cal crud"

Octavian Fulop are 92 de ani şi este unul dintre ultimii supravieţuitori ai lagărelor de concentrare şi de exterminare ale Germaniei naziste.

Avea doar 13 ani când viaţa liniştită pe care o ducea cu familia lui într-o localitate din Mureş, recent ocupată de Ungaria hortistă, avea să se schimbe pentru totdeauna.

Tata ce a pățit atunci?

"Bătut crunt şi a stat ascuns cam o lună de zile pe la rude în Târgu-Mureş. Dictaturile şi fascismul nu totdeauna aleg. A fost luat şi preotul român ortodox cu soţia gravidă. Şi dus la graniţă, bătut crunt", a povestit Octavian Fulop, ultimul supraviețuitor al holocaustului din București.

Tatăl lui Octavian Fulop n-a mai putut lucra, iar el n-a mai putut urma cursurile şcolii de stat. Erau deja pe lista neagră. Întreaga familie a ajuns în ghetou, apoi a fost deportată.

Ultimul supraviețuitor al holocaustului din București: "Am devenit un număr"

"Am fost îmbarcaţi în vagoane. Am ajuns la Cosice şi am fost luaţi în primire de armata germană. Am pierdut din acel moment orice identitate, am devenit un număr. Nu uit niciodată trenul. A fost oprit la Cracovia. Şi pe gemuleţul asta am văzut la distanța o fetița blondă și mă întrebam. De ce ea e libera? Eu ce vina am? Singurul motiv că sunt evreu. Am sosit la Birkenau.

Încolonaţi femei, bărbaţi separat. Nu am putut nici să-mi iau rămas bun de la mama. Am rămas singur pe lume, cu soarta în propriile mâini. La umbra crematoriilor şi a camerelor de gazare. Am stat la Birkenau 8 luni. Puteam să fiu omorât de 240 de ori. Am fost implicat indirect pentru că eram mic la toate selecţiile lui Menghele. Toate. Selecție înseamnă viața sau moartea", a mai spus Octavian Fulop

În 1945, a fost eliberat de armata americană.

"Dimineața am ieșit pe poarta lagarului. Nu pot exprima, indiferent cum eram, nu știam drumul, ne luam după lume, dar libertatea, acest lucru, că am scăpat de sârma ghimpată. Nu pot sa descriu, n-am cuvinte! Cel mai sfânt lucru este libertatea", povesteşte vizibil emoţionat Octavian Fulop.

Octavian Fulop ştie bine că trecutul e o lecţie şi nu e niciodată prea târziu să o afli. Actorii Teatrului evreiesc de Stat şi elevii Complexului Educaţional Laude Reut au cinstit prin artă memoria victimelor Holocaustului în cadrul evenimentului „De la Holocaust la Renastere”. Octavian Fulop le-a povestit tinerilor şi copiilor cele mai grele clipe din lagăr şi cum a reuşit să reziste.

"De foamete a trebuit să trec. Nu uit nicodată. Am făcut rost de o piele de cal crud. Zile întregi rodeam la acea piele de cal. Şi teatrul devine o platformă de educaţie. Pentru a afla mai multe, pentru a înţelege mai multe, pentru a nu lăsa uitarea să se aştearnă", a mai spus acesta.

De câte ori îşi priveşte bratul drept, Octavian Fulop vede numărul tatuat de gardieni şi îşi amintește tot.

Era în funcție de numărătoare?

"Da! B14.849. Am avut o voinţă şi încredere că eu trebuie să scap. Şi credinţa. Zilnic mă rugam de zeci de ori la Dumnezeu să scap. Rugăciunea noastră cum e Tatăl nostru la creştini, aveam şi noi la evrei chintesenţa religiei noastre. Am avut un înger păzitor care a făcut să supravieţuiesc", a mai povestit ultimul supraviețuitor al holocaustului din București.

Poate că o izbândă asupra trecutului, Octavian Fulop a studiat istoria. Şi duce povestea mai departe.