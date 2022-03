Cine sunt cei 2 tineri din Suceava care s-au dus în Kiev să vadă dacă e război. Au dormit în maşină, nemâncaţi: ”O început să se audă bombe”

Cristi munceşte într-o cafenea dintr-un sat din apropierea Sucevei. De când a început războiul, s-a mobilizat şi a ajutat ucrainenii care treceau graniţa în România pe la Siret.

Samuel este frizerul la care se tundea şi împreună au plecat la Kiev. Şi-au împachetat câteva haine, au oprit la benzinărie unde şi-au făcut plinul, şi-au luat paşapoartele în buzunare şi după opt ore au ajuns la Kiev.

”Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care-i situaţia de acolo, dacă e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Erau oameni cu copiii, cu câini pe care îi scoteau la plimbare, cu bicicletele cu care se plimbau, într-adevăr nu erau la fel de mulţi oameni precum ar fi trebuit să fie, dar erau oameni pe acolo“ a povestit Cristi scrie Observator News.

Băieții, surprinşi de bombardamente

"Am decis să plecăm prin nişte sate din apropierea Kiev-ului, unde s-a zis că e zonă bombardată. Am fost pe acolo şi într-adevăr pe la sate erau locuinţe fărâmate, absolut tot distrus.

Când ne-a oprit o data la check point şi i-am dat paşapoartele soldatului a început să se bombardeze lângă noi. Soldatul a luat-o la fugă cu paşapoartele în mână. După ce a ajuns el în şanţul respectiv ne-a făcut semn să mergem și noi acolo.

Am lăsat şi noi maşina, am fugit acolo, ne-am ascuns, am stat vreo 10 minute acolo, s-a liniştit bombardamentul. Apoi ne-a făcut semn să ne suim în maşină şi să fugim. Ne-a arătat direcţia în care să plecăm, în partea opusă. Am plecat în direcţia respectivă".