200 milioane lei vechi, amenda-record primită de un bucureștean care nu a avut declarație la el!

Pe data de 8 aprilie a mers la cumpărături. A ales să meargă pe jos, așa cum o face de fiecare dată, către un retailer important din zonă.

Pe drum a fost claxonat de un vecin. George s-a apropiat de mașină, moment în care o patrulă de poliție a oprit în dreptul lor. Agentul i-a solicitat actul de identitate și declarația pe proprie răspundere, scrie Fanatik.

„Nu am avut această declarație știind că nu îmi trebuie. M-am bazat și pe faptul că nu m-a oprit nimeni până în momentul respectiv”, a adăugat acesta.

„I-am transmis polițistului că stau aproape, să verifice în buletin. Dânsul mi-a zis că de unde stau eu până unde mă aflam atunci e destul de mult. Dar acolo e magazinul. Nu am înjurat, am vorbit puțin pe un ton mai apăsat.

I-am spus doar că stau în zonă și că nu știam de declarație. M-a anunțat verbal că o să primesc o amendă. A zis că îmi dă 100 de milioane și că în primele două săptămâni pot să plătesc 50 de milioane. Nu am văzut când mi-a făcut procesul. În fața mea avea o tabletă.

Când am ridicat procesul de la poștă, mi-a fost trimis poștă, am văzut că amenda era de 200 de milioane cu posibilitatea să plătesc jumătate în două săptămâni. De unde să am eu atâția bani. Trec printr-un șoc din care nici acum nu pot sa îmi revin. Nu am știut că îmi trebuie acea adeverință ca sa merg la magazinele din cartier și am primit pe loc amenda.

Nu sunt bogat, cine îmi cunoaște trecutul știe foarte bine cât am luptat să am această garsioneră , la care plătesc 29 de ani credit bancar. A fost visul meu sa am un acoperiș după 26 de ani de stat în cămin alături de 100 de inși sub același acoperiș.

Simt că îmi este sfârșitul. Sunt la pământ. Nu am de unde plăti, nici nu am cum să depun contestație fiindcă judecătoriile preiau doar anumite cazuri și am înțeles că mă lupt cu morile de vânt, că tot eu pierd și atunci o sa plătesc și suma integrală și cheltuieli de judecată”, a mai zis tânărul.

George Răcman și-a spus povestea pentru ca alți oameni să învețe din greșeala lui. O greșeală asumată, recunoscută, dar una care îl prăbușește ca om, ca tânăr, ca posibil stâlp al societății. Tot ce i-a rămas de făcut acum este să solicite ajutorul prietenilor și al semenilor. Autoritățile, cel puțin pentru moment, par că îi întorc spatele.

De la secția 15, agentul de serviciu a răspuns că nu poate oferi mai multe detalii despre această amendă, dar a precizat că exista posibilitatea unui avertisment inițial, a unei amenzi de 100 de milioane, însă, conform legii se poate aplica direct și suma maximă.