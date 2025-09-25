21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare

În arealul Munților Țarcu trăiesc aproape 300 de zimbri în libertate. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

21 de zimbri au fost descoperiţi morţi în arealul Munților Țarcu, situat în județul Caraș-Severin. Potrivit primelor informaţii, se pare că tragedia s-a petrecut din cauza unei infestări parazitare masive. Vestea tristă a șocat atât comunitatea locală, dar și autoritățile, a relatat Radio România Reșița. Pierderea exemplarelor reprezintă o lovitură pentru programul de repopulare a zimbrilor, însă, specialiștii au precizat că populația de aproape 300 de capete rămâne stabilă.

Angajaţii de la DSVSA Caraș-Severin au luat probe de la animalele găsite moarte și le-au trimis la IDSA București pentru analize. Directorul instituției, medicul veterinar Pavel Borchescu, a confirmat că "s-a constatat o infestare parazitară masivă".

"În urma examinărilor necropsice și a analizelor de laborator s-a constatat o infestare parazitară masivă. La examenul bacteriologic au fost izolate specii precum Clostridium perfringens și streptococi. În total, au fost identificate 21 de cadavre de zimbri. Două au fost trimise la neutralizare într-o unitate autorizată, iar celelalte 19 au fost îngropate. Operațiunea de neutralizare s-a încheiat la 19 septembrie 2025, iar de atunci, nu au mai fost raportate cazuri noi", a precizat medicul veterinar Pavel Borchescu, potrivit sursei citate.

Prefectul de Caraș-Severin, Ioan Dragomir, cel care a coordonat gestionarea situației, a declarat că povestea zimbrilor din România rămâne una de succes la nivel european, în ciuda episodului trist petrecut în arealul Munților Țarcu

"Până acum, ne mândream cu acest experiment reușit. ONG-urile care s-au ocupat de aducerea și monitorizarea zimbrilor spun că și astăzi proiectul este privit ca un succes la nivel european. Este adevărat că pierderea a 21 de exemplare reprezintă o problemă, dar situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală. În prezent, există aproximativ 300 de zimbri în libertate. Analizele au arătat că nu a fost vorba despre otrăvire, ci de o infestare masivă cu mai multe specii de paraziți", a spus Ioan Dragomir, potrivit jurnaliştilor de la Radio România Reşiţa.

Potrivit declaraţiilor oferite de prefectul judeţului Caraș-Severin, s-au luat măsuri urgente pentru neutralizarea cadavrelor pentru ca animale mari, precum urșii sau lupii, să nu fie atrase. O parte dintre zimbri au fost incinerați la Arad, iar restul au fost îngropați pe raza comunei Armeniș.

Zimbrul, cel mai mare mamifer terestru din Europa, este un animal impresionant, cu o istorie fascinantă, strâns legată și de România. Un exemplar adult poate ajunge la peste 900 de kilograme și la o înălțime de aproape 2 metri la greabăn.

Specia a fost pe cale de dispariție la începutul secolului XX, supraviețuind doar câteva exemplare în captivitate. Prin programe internaționale de reintroducere, astăzi zimbrii trăiesc din nou în libertate în pădurile României, mai ales în Munții Țarcu și în Neamț. Zimbrul reprezintă una dintre mândriile Banatului.

Zimbrul este considerat un ecosistem "arhitect" prin modul lor de a pășuna și a se deplasa – zimbrii modelează pădurea și pajiștile, ajutând la menținerea biodiversității.