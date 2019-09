3 situatii in care va trebui sa efectuezi analize medicale pentru permis auto

O masina iti poate oferi multe avantaje, fiind cel mai rapid si confortabil mijloc de transport, insa daca iti doresti sa conduci un autovehicul, ai nevoie de un permis auto valabil.

Asadar, in cazul in care vrei sa obtii un carnet de conducere, este necesar sa efectuezi o serie de analize medicale pentru permis auto. Exista mai multe situatii in care trebuie sa faci acest tip de investigatii medicale. Iata care sunt acestea:

– atunci cand urmezi cursurile unei scoli de soferi (aviz medical obtinere permis auto, insotit de aviz psihologic);

– in cazul in care ai permisul auto expirat sau atunci cand trebuie sa il reinnoiesti (analize medicale preschimbare permis auto fara aviz psihologic);

– daca ti se anuleaza sau suspenda permisul auto pentru diverse abateri (certificat medical redobandire permis auto fara aviz psihologic).

In schimb, exista si cateva cazuri in care nu va trebui sa efectuezi analize medicale pentru permis auto:

– cand permisul a fost furat;

– daca permisul a fost pierdut;

– atunci cand titularul permisului si-a schimbat numele;

– daca permisul a fost deteriorat.

Ce trebuie sa faci in cazurile in care permisul a fost furat sau deteriorat?

• Declararea pierderii/distrugerii se face la Compartimentul Regim Permise de Conducere care a eliberat permisul de conducere auto. In acest caz, vei avea nevoie de doua formulare: declaratia de pierdere si adeverinta de circulatie.

• Declararea furtului se face la unitatea de politie pe raza careia s-a produs fapta. Asadar, solicitantul se va prezenta la Compartimentul Regim Permise de Conducere cu adeverinta de furt in locul declaratiei de pierdere.

• In cazul in care permisul auto pierdut este inca valabil, nu mai sunt necesare noi analize medicale permis auto.

Ce analize medicale pentru permis auto trebuie sa efectuezi?

- medicina interna;

- ortopedie;

- oftalmologie;

- neurologie;

- psihiatrie (aviz psihologic);

- ORL.

Ce acte trebuie sa ai asupra ta atunci cand mergi la clinica pentru a face investigatii medicale?

Atunci cand te vei prezenta la clinica pentru a face analize medicale pentru permis auto, este necesar sa ai la tine urmatoarele acte:

Atunci cand te vei prezenta la clinica pentru a face analize medicale pentru permis auto, este necesar sa ai la tine urmatoarele acte:

- Carte de identitate;

- Fisa de scolarizare – in cazul persoanelor care urmeaza scoala de soferi;

- Adeverinta de la medicul de familie in care se mentioneaza daca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu afectiuni cronice sau neuropsihice in evidenta medicului de familie. Daca nu suferi de asemenea boli, vei completa o declaratie pe proprie raspundere, direct la clinica;

- In cazul bolnavilor de diabet, va fi necesara o scrisoare medicala de la medicul diabetolog, in care trebuie sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si recomandarea daca solicitantul este apt pentru a conduce.

- Daca ai probleme cu vederea, trebuie sa ai asupra ta si perechea de ochelari prescrisa de medicul oftalmolog.

In concluzie, daca trebuie sa efectuezi analize medicale pentru permis auto, este important sa stii ca acest certificat poate fi eliberat in regim rapid, datorita prezentei concomitente a cadrelor medicale specializate, in acelasi interval orar.