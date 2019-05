7 activități pe care o agenție SEO profesionistă le poate realiza pentru site-ul tău!

Toate companiile care au un site isi doresc sa ocupe primele pozitii in Google, insa nu toate reusesc acest lucru. Competitia este stransa, iar fara o strategie de marketing online bine pusa la punct este dificil de atins „podiumul” Google. In prezent, cel mai mare motor de cautare din lume foloseste peste 200 de metrici in algoritmul sau de sortare, ceea ce inseamna ca nu este suficient ca site-ul business-ului tau sa exceleze la un singur capitol pentru a fi in top, ci la cat mai multe.

In acest sens, o agentie SEO de top te poate ajuta sa concepi o strategie de promovare a site-ului si sa ajungi rapid pe prima pagina in Google, iar intr-un final sa ocupi primele pozitii. Mai jos, vei gasi detalii despre activitatile desfasurate pentru a atinge acest tel:

1. Audit SEO tehnic.

O agentie SEO profesionista va incepe lucrul pentru site-ul business-ului tau cu un audit SEO tehnic, realizat cu ajutorul mai multor programe de specialitate. Acest audit va releva principalele probleme ale site-ului, iar echipa va gasi metodele prin care sa le rezolve.

2. Consultanta SEO.

In functie de specificul business-ului tau, agentia te va consilia si va creiona, alaturi de tine, strategia optima pentru a obtine cele mai bune rezultate atat pe termen scurt, cat mai ales pe termen lung.

3. Research de cuvinte cheie.

Aceasta etapa este esentiala intrucat va influenta strategia ulterioara. O agentie SEO cu o experienta indelungata va alege cuvintele cheie potrivite pentru specificul business-ului tau, cu scopul de a atrage trafic targetat.

4. SEO on page.

Aceasta etapa asigura o strategie unitara pentru tot site-ul, care va fi optimizat pe cuvintele cheie alese atat in ceea ce priveste link-urile si meta-tag-urile, cat si heading-urile, imaginile etc.

5. Link building.

Pe toata durata colaborarii, o echipa de specialisti va lucra constant pentru site-ul tau, creand continut de calitate si linkuri externe pe site-uri cu autoritate. Trebuie evidentiat ca link building-ul este un proces continuu, spre deosebire de SEO on page, care in mare va fi facut doar la inceputul colaborarii.

6. Promovare pe social media.

In atributiile unei agentii SEO poate intra si promovarea business-ului pe social media, prin postari care sa sporeasca atat brand awareness-ul, cat si pozitiile in Google (cu toate ca activitatea pe social media nu este inca un factor atat de important din punct de vedere al optimizarii SEO).

7. Analiza si raportare.

Nu in ultimul rand, o agentie SEO profesionista iti va raporta bilunar, lunar sau anual activitatea realizata si imbunatatirile aduse business-ului tau.