9.000 de bucureșteni au semnat o petiție pentru interzicerea artificiilor și petardelor

Exploziile eliberează în aer un nor toxic de particule fine (PM2.5) şi metale grele, care agravează afecţiunile respiratorii, spune inițiatoarea petiției. Foto: Agerpres

Peste 9.000 de bucureșteni au semnat o petiție pentru interzicerea petardelor și a artificiilor în București. Demersul a fost inițiat în urmă cu patru zile de consiliera municipală REPER Andreea Leonte. Aceasta a anunțat că a depus proiectul în Consiliul General pentru a proteja animalele care suferă de un „stres sever, atacuri de panică și chiar afecțiuni cardiace” din cauza zgomotelor puternice generate de artificii și petarde, relatează Agerpres.

Dacă ar trece acest proiect, Capitala s-ar alătura unei liste în creștere a orașelor care au decis deja să marcheze trecerea dintre ani fără artificii, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Buzău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Praid şi Ploieşti.

„Cere-i şi tu primarului general şi consilierilor generali să îl voteze. (...) Pentru animalele de companie şi cele sălbatice, zgomotul puternic al petardelor şi artificiilor este un coşmar. Studiile confirmă că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică şi chiar afecţiuni cardiace. Sute de animale de companie fug de acasă în fiecare an, speriate de zgomote, multe fiind accidentate sau pierdute definitiv. Acest proiect recunoaşte suferinţa lor şi acţionează pentru a o preveni”, este explicația oferită de inițiatoare în petiție.



Andreea Leonte a atras atenţia asupra riscurilor pentru oameni şi mediu. În fiecare an, „numeroşi copii se accidentează în urma folosirii petardelor şi altor materiale pirotehnice din comerţ”, în preajma sărbătorilor, a subliniat ea.



„Cazurile cele mai grave ajung la ştiri a doua zi şi atunci ne dorim cu toţii să le fi putut preveni. Efectele negative asupra sănătăţii nu se opresc aici. Exploziile eliberează în aer un nor toxic de particule fine (PM2.5) şi metale grele, care agravează afecţiunile respiratorii. De asemenea, utilizarea neconformă duce anual la numeroase accidente şi vătămări corporale grave. Tranziţia către alternative moderne - spectacole de lasere, drone sau proiecţii video - reprezintă o formă de divertisment la fel de spectaculoasă, dar sigură, nepoluantă şi prietenoasă cu animalele”, a transmis reprezentanta REPER.





Ea a amintit că legea interzice publicului larg deţinerea şi utilizarea majorităţii articolelor pirotehnice, însă spune că aplicarea acestor prevederi este „deficitară”. Adoptarea unei hotărâri de Consiliul General ar oferi Poliţiei Locale „un instrument juridic clar pentru a acţiona eficient”, a subliniat Leonte.

Andreea Leonte a precizat că proiectul nu a fost introdus deocamdată pe ordinea de zi a şedinţei de joi a CGMB, având în vedere că nu a fost elaborat raportul de specialitate.



„a ultima şedinţă a liderilor de grup, la care am participat, domnul primar Stelian Bujduveanu a spus că va fi adăugat pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei. (...) Mai urmează să aibă loc şi astăzi o şedinţă a liderilor de grup. Voi participa şi voi încerca să îi conving pe primarul general şi pe colegii consilieri generali de la toate partidele să susţină adăugarea pe ordinea de zi. Este evident că oamenii îşi doresc asta. Sunt foarte impresionată de mobilizare. Nu m-am gândit niciodată că în patru zile vom ajunge la aproape 10.000 de semnături”, a spus ea.

Potrivit proiectului, persoanele fizice şi juridice autorizate care obţin un aviz de la Primărie, cu minim 30 de zile înaintea evenimentului, vor putea organiza activităţi care să includă folosirea materialelor pirotehnice.



„Persoanele fizice şi juridice autorizate, care obţin un aviz de la Primărie cu minimum 30 de zile înainte, vor putea organiza anumite activităţi de divertisment cu materiale pirotehnice. (...) Am inclus o prevedere de sine stătătoare care se aplică autorităţilor locale din Bucureşti, inclusiv sectoare, care nu vor folosi artificii şi petarde. Există un aliniat separat pentru entităţi publice”, a menţionat Leonte.



Actriţa Oana Pellea şi Asociaţia Kola Kariola au transmis mesaje de susţinere pentru această iniţiativă.