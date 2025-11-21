Primăria Buzău renunță la artificiile de Revelion și le înlocuiește cu un spectacol de lasere, pentru protejarea animalelor

Studiile arată că artificiile au efecte negative asupra animalelor / Sursa foto: Getty Images

Primăria Municipiului Buzău a luat decizia de a înlocui tradiționalul foc de artificii, organizat în ultimii ani de Revelion în Parcul Crâng, cu un joc de lasere, pentru a proteja astfel căprioarele care pot fi văzute din ce în ce mai des pe aleile parcului, dar și pentru liniștea rațelor sălbatice de pe lac și tuturor celorlalte animale de companie, notează Agerpres.

Trecerile dintre ani au fost sărbătorite de fiecare dată în municipiul Buzău, în centrul orașului sau în Parcul Crâng, locuri în care au fost organizare concerte și focuri de artificii. Potrivit administrației locale, trecerea în anul 2026 va fi însă sărbătorită în Parcul Crâng cu un joc de lasere care va înlocui focul de artificii, cu scopul de a proteja fauna și animalele sălbatice.

„Spre deosebire de anii anteriori, în acest an vom înlocui focul de artificii cu un joc de lasere. A fost o discuție mai veche în acest sens pentru că, iată, în Parcul Crâng ne bucurăm de o faună diversă, vorbim de căprioare din ce în ce mai blânde care pot fi întâlnite de buzoieni pe aleile din parc și atunci ne-am gândit să luăm măsuri suplimentare pentru a le proteja și să nu le speriem cu acest foc de artificii de la trecerea dintre ani.

Mai mult decât atât, ne înscriem și într-o direcție a mai multor orașe din România care au optat pentru acest joc de lasere, în locul focurilor de artificii, pentru a proteja animalele de companie. Buzăul se înscrie pe această linie și o să avem în locul jocului de artificii, un joc de lasere. Pentru cei care vor să folosească petarde, le-aș recomanda să nu le utilizeze”, a declarat, pentru sursa citată, viceprimarul municipiului Buzău, Ionuț Sorin Apostu.

Pădurea Crâng este o parte din vechiul codru al Vlăsiei, aflată în administrarea Primăriei Municipiului Buzău și a Direcției Silvice.

„Este în regulă o astfel de decizie, știm foarte bine că în perioada sărbătorilor animalele sunt stresate de zgomotele produse de artificii, este o măsură bună. Noi ne ocupăm de administrarea pădurii, nu ne ocupăm de vânat, dar cunoaștem că sunt căprioare, rațe sălbatice', a declarat, pentru Agerpres., directorul Direcției Silvice Buzău, Ciprian Silvestru.

În ultimii ani, atât căprioarele cât și rațele sălbatice au devenit o prezență obișnuită în Parcul Crâng. În timp ce rațele sălbatice au ales să ierneze pe una dintre insulele lacului din parc, căprioarele pot fi întâlnite pe alei, cu precădere dimineața și seara, spre bucuria trecătorilor.

Decizia a fost luată deja și de Primăria Brașov.