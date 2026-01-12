A ajuns în țară "Cârtița" care va fora Carpații pentru A1 Sibiu-Pitești: 97 de transporturi vor fi necesare pentru a muta instalația

1 minut de citit Publicat la 21:04 12 Ian 2026 Modificat la 21:04 12 Ian 2026

Tunelul Poiana este parte a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, pe sectorul montan, excavat prin rocă dură. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns duminică în Portul Constanța, potrivit unui anunț făcut pe Facebook de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu pe Facebook.

Tunelul Poiana este parte a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, pe sectorul montan, excavat prin rocă dură, într-o zonă cu relief dificil, alunecări de teren și condiții geologice complexe, așa cum a precizat anterior Ionel Scrioșteanu pentru Antena3.ro. Autostrada va traversa Carpații Meridionali, în zona munților Făgăraș -Cozia, în funcție de sector.

Instalația va fi folosită pe secțiunile montane ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Tunelul Poiana va fi primul tunel rutier de autostradă care va fi forat cu instalație de tip TBM, spre deosebire de celelalte tuneluri, care au fost executate cu metoda austriacă tip NATM.

“În această noapte, începând cu ora 23.00, primele 3 transporturi agabaritice cu elemente ale instalației TBM vor pleca din Portul Constanța spre un depozit din jud. Călărași, unde vor fi verificate și depozitate. În funcție de evoluția meteo din următoarea perioadă, dar și de pregătirile din șantier , TBM-ul va fi transportat la locul de montaj din fața portalului tunelului dinspre Pitești”, precizează Ionel Scrioșteanu.

Cele 3 transporturi agabaritice din această noapte au greutate de 101 Tone, 131 Tone și 180 Tone și dimensiuni agabaritice de până la 7,5 m.

În total, vor fi 97 de transporturi care vor muta elementele instalației ajunse in Portul Constanța totalizând o greutate de 3162 Tone.

Activitatea de transport va dura câteva zile și se va încheia în aceasta săptămână.

Tunelul Poiana va avea o lungime de 1,78 km şi va fi format din 2 galerii cu câte 2 benzi de circulație pe sens.