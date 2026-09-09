A apărut un Flightradar24 şi pentru trenuri. Cum se numeşte şi care sunt reţelele feroviare pe care le acoperă, pentru început

2 minute de citit Publicat la 15:32 09 Sep 2026 Modificat la 15:32 09 Sep 2026

A apărut un Flightradar24 şi pentru trenuri: TrainTracker24/ sursă foto: Getty Images

O nouă platformă gratuită le permite utilizatorilor să urmărească trenurile de pasageri pe o hartă, într-un mod similar serviciilor Flightradar24 sau FlightAware, utilizate pentru avioane. TrainTracker24 a fost lansată acoperind mai multe rețele feroviare europene și conexiuni internaționale, notează Railwaypro.

De ani de zile, pasionații de aviație sunt obișnuiți să acceseze Flightradar24 sau FlightAware și să vadă aproape instantaneu unde se află un avion. Același concept începe acum să fie aplicat și în transportul feroviar.

Acoperă reţelele feroviare din Franța, Spania și Belgia, deocamdată

Platforma TrainTracker24 permite utilizatorilor să vizualizeze pe o hartă trenurile de călători aflate în circulație, precum și rutele, întârzierile și eventualele perturbări ale acestora.

Serviciul a fost lansat la sfârșitul lunii august și acoperă, deocamdată, reţelele feroviare din Franța, Spania și Belgia, precum și diverse servicii internaționale operate de companii precum Eurostar, Renfe, ICE și Frecciarossa.

Platforma poate fi utilizată gratuit și a fost concepută atât pentru călători, cât și pentru pasionații de transport feroviar.

Este similar cu Flightradar24

La prima vedere, TrainTracker24 funcționează aproape la fel ca bine-cunoscutele hărți de monitorizare a zborurilor: utilizatorii pot vedea trenurile deplasându-se în rețea și pot selecta un anumit tren pentru a obține informații suplimentare.

Din punct de vedere tehnic, însă, există o diferență majoră. În cazul avioanelor, sisteme precum Flightradar24 utilizează în mare parte semnale ADS-B, prin intermediul cărora aeronavele își transmit poziția, determinată prin satelit, către receptoarele de la sol.

Pentru trenuri, nu există un sistem universal comparabil.

În Franța, de exemplu, TrainTracker24 nu preia direct poziția GPS a fiecărui tren. Platforma combină orarele programate cu informații actualizate privind traficul și cu seturi de date deschise publicate de SNCF și SNCF Réseau.

Poziția afișată pe hartă este apoi estimată și recalculată cu ajutorul unui algoritm.

Potrivit dezvoltatorilor, sistemul ia în calcul întârzierile, perioadele de staționare, recuperarea întârzierilor, devierile de traseu, profilurile de viteză și trecerea prin diverse puncte ale rețelei.

Poziția este actualizată la intervale de aproximativ 15 secunde. Totuși, situația variază de la o țară la alta. În Spania, dezvoltatorii afirmă că au acces chiar și la date GPS pentru anumite servicii.

Ce trenuri pot fi urmărite

TrainTracker24 urmărește în principal trenurile de călători, întrucât aceleași seturi de date publice nu sunt disponibile pentru trenurile de marfă, trenurile de serviciu sau cele care circulă fără pasageri.

Pe lângă pozițiile trenurilor, platforma furnizează informații despre întârzieri și perturbări, permițând totodată utilizatorilor să vizualizeze statistici privind traficul și infrastructura feroviară.

Dezvoltatorii își propun să extindă treptat acoperirea către alte țări europene și, pe termen lung, către alte regiuni ale lumii.

Realizarea unei hărți a rețelei feroviare europene rămâne o sarcină mai complexă decât în ​​cazul transportului aerian. TrainTracker24 nu este prima inițiativă de acest gen; servicii precum geOps, Trayn și Carto Tchoo afișează deja informații feroviare pe hărți. Totuși, principala dificultate rămâne accesul la date.

Spre deosebire de aviație, unde există o metodă relativ standardizată de monitorizare a poziției aeronavelor, datele feroviare sunt fragmentate între administratorii de infrastructură și operatori, variind considerabil de la o țară la alta.

Tocmai de aceea, un veritabil echivalent al „Flightradar24” pentru trenuri, capabil să urmărească trenurile pe întreg teritoriul Europei în mod unitar, se află încă în stadiul de dezvoltare.