A fost din nou bătaie la coadă la moaștele Sfintei Parascheva. Unii au vrut să sară rândul, au intervenit jandarmii

Rândul s-a mărit considerabil încă de marți seara, pe măsură ce se apropie ziua hramului. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Iași, nu a fost lipsit nici miercuri de incidente. Mai multe persoane au încercat să sară peste rând, însă au fost oprite de jandarmi, care au intervenit și au încătușat unele dintre acestea. Ulterior, un alt bărbat a fost scos de forțele de ordine din fața Mitropoliei, după ce a fost implicat într-un scandal, potrivit Antena 3 CNN.

Incidentele au loc după ce, marți, patru persoane au fost sancționate contravențional.

Între timp, coada credincioșilor care așteaptă să se închine la sfintele moaște se întinde pe câțiva kilometri, iar timpul de așteptare a ajuns miercuri la 8-9 ore. Peste 16.000 de oameni așteaptă în prezent să ajungă la baldachinul din curtea Mitropoliei, în timp ce peste 185.000 de persoane au trecut deja pe la raclă.

Jandarmeria aminteşte că respectarea indicaţiilor forţelor de ordine şi a regulilor de acces este o măsură obligatorie, care contribuie la desfăşurarea în siguranţă a pelerinajului.

Rândul s-a mărit considerabil încă de marți seara, pe măsură ce se apropie ziua hramului. Aglomerația și orele petrecute la coadă au dus și la numeroase probleme medicale.

Peste 1.080 de persoane au avut nevoie de ajutor medical, multe dintre acestea fiind vârstnici cărora li s-a făcut rău după ce au stat îndelung la rând și nu și-au luat medicamentele la timp. Acestea au primit primul ajutor, iar 54 de persoane au fost transportate la spital.

Credincioșii continuă să vină la Mitropolia din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla va rămâne în baldachin până joi, când va fi reintrodusă în biserică.