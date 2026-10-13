Scandal la moaștele Sfintei Parascheva: Mai mulți pelerini au încercat să sară peste coadă și au fost luați pe sus de jandarmi

Scandal uriaș, marți seară, la pelerinajul de Sfânta Parascheva din Iași. Mai mulți oameni care au încercat să sară peste coada uriașă formată pentru a ajunge la raclă s-au încăierat cu jandarmii și au fost imobilizați.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 19:00. Potrivit Jandarmeriei, un grup de persoane a ieșit din culoarul în care așteptau pelerinii și a încercat să treacă în fața celorlalți pentru a ajunge mai repede la raclă.

Jandarmii le-au cerut să se întoarcă la rând, însă oamenii au refuzat și au început să facă scandal. Situația a stârnit și nemulțumirea celor care așteptau de ore întregi să ajungă la moaște.

În cele din urmă, jandarmii i-au imobilizat pe cei implicați. Patru persoane au fost amendate pentru provocarea sau participarea la scandal, iar sancțiunile au ajuns, în total, la 900 de lei.

Jandarmeria aminteşte că respectarea indicaţiilor forţelor de ordine şi a regulilor de acces este o măsură obligatorie, care contribuie la desfăşurarea în siguranţă a pelerinajului.

Marţi seară, peste 25.000 de pelerini aşteptau la rând la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Paisie.

Potrivit Jandarmeriei, peste 166.000 de persoane au trecut pe la racla cu sfintele moaşte de la începutul pelerinajului, iar timpul de aşteptare a crescut la 15 ore.

Pentru că rândul se întinde pe kilometri și se modifică permanent, oamenii pot vedea inclusiv pe Google Maps, în timp real, unde se află capătul cozii.