A fost semnat contractul pentru cel mai scump lot al Autostrăzii A8: Când va fi gata Lețcani-Iași, cu tuneluri cu trei benzi pe sens

2 minute de citit Publicat la 13:54 29 Mai 2026 Modificat la 13:54 29 Mai 2026

CNIR avertizează constructorii că termenele pentru Autostrada A8 sunt deja strânse și nu vor fi acceptate nicio abatere. FOTO: Captură video/ CNIR

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat vineri cu grupul spaniol FCC Construction contractul pentru Lotul 3 Lețcani – Iași, parte din Autostrada Unirii A8, proiect finanțat prin programul european SAFE. Decizia vine după ce CNSC a respins, cu o zi înainte, contestațiile depuse de compania turcă Biskon și de constructorul român Concelex, deschizând astfel calea pentru finalizarea procedurii de atribuire.

Tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași) va avea cel mai scump kilometru de autostradă plătit până acum pentru un drum de mare viteză construit în România. Mai exact, costul mediu estimat pentru un kilometru de autostradă va fi de peste 43 milioane de euro.

CNIR avertizează constructorii că termenele pentru Autostrada A8 sunt deja strânse și nu vor fi acceptate nicio abatere de la termenele contractuale.

"Fiecare contract semnat pentru Autostrada A8 întărește dimensiunea europeană și valoarea strategică a acestui proiect care, în premieră, va depăși granițele României” a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Acest segment de autostradă va funcționa ca o centură la standarde europene în zona de nord a municipiului Iași, proiectul având un grad ridicat de complexitate tehnică: 18 poduri și pasaje, 6 tunele și un centru de monitorizare tunel, 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări.

"Aceste obiective de infrastructură nu reprezintă meritul unei singure echipe, ci rezultatul eforturilor conjugate ale profesioniștilor din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, modernizarea prin construirea drumurilor de mare viteză fiind interesul nostru comun.

Dezoltarea Autostrăzii A8 în județul Iași înseamnă mai mult decât infrastructură: înseamnă conectare și mobilitate la standarde europene, recuperarea decalajelor de dezvoltare între regiunile istorice și o investiție majoră pentru securitatea României".