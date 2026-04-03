Cea mai scumpă autostradă din România se construiește lângă Iași și va avea tuneluri cu trei benzi pe sens. Cine a câștigat contractul

Contractul are o valoare de 3,93 miliarde de lei (fără TVA) și o durată de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. FOTO: Captură video/CNIR/Facebook

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat vineri că licitația pentru construirea tronsonului de 17,7 kilometri dintre Lețcani și municipiul Iași, parte a Autostrăzii Unirii (A8) a fost câștigată de spaniolii de la FCC Construction.

Tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași) va avea cel mai scump kilometru de autostradă plătit până acum pentru un drum de mare viteză construit în România. Mai exact, costul mediu estimat pentru un kilometru de autostradă va fi de peste 43 milioane de euro.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit CNIR, contractul are o valoare de 3,93 miliarde de lei (fără TVA) și o durată de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, reflectând complexitatea proiectului. Lucrările sunt finanțate prin Programul SAFE.

În cazul Autostrăzii Transilvania de exemplu, cu secțiunea ce include Tunelul Meseș, ce urmează să fie cel mai lung din România (2,38 km), costul estimat în valoarea de licitație este de 36 de milioane de euro/kilometru.

Pentru secțiunea 4 a A1 Sibiu – Pitești, valoarea de construcție pe kilometru pentru secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș este de circa 34 de milioane de euro.

,,Am atribuit contractul pentru acest tronson al Autostrăzii Unirii unui constructor din Spania cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură. Autostrada A8 este un proiect cu o valoare strategică și europeană și ne dorim semnarea contractului în cel mai scurt timp posibil”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

În imaginile video care arată proiectul tronsonului, se poate vedea complexitatea lucrărilor. Tronsonul prevede mai multe tuneluri care au câte trei benzi de circulație pe sens și drumuri suspendate care fac legătura cu alte secțiuni ale autostrăzii.

Ce prevede proiectul tronsonului 3

Proiectul tehnic impune realizarea următoarelor structuri:

Construcția a 18 poduri și pasaje necesare pentru a supratraversa obstacolele naturale, precum și rețeaua rutieră și feroviară existentă.

Forarea a 6 tuneluri, a căror operare va fi coordonată printr-un centru dedicat de monitorizare și siguranță a traficului, construit special pentru acest sector.

Amenajarea a două noduri rutiere: la intersecția cu drumul județean DJ 282 și la conexiunea cu drumul național DN 24, facilitând astfel descărcarea traficului metropolitan fără a bloca intrările actuale în municipiu.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis, miercuri, că a fost semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru un alt lot al Autostrăzii Târgu Mureş-Târgu Neamţ, lotul 2B Grinţieş-Pipirig, considerat cel mai dificil tronson de pe întreg traseul Autostrăzii ,,Unirii”. Proiectul include poduri, viaducte şi tuneluri pe aproape 70% din lungimea totală de 31,5 kilometri.

De asemenea, la începutul anului, ministrul Transporturilor anunța că a început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii “Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț. Asocierea de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.