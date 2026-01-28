A fost stabilită cauza morții fetiței de 2 ani în clinica stomatologică din Capitală

1 minut de citit Publicat la 13:23 28 Ian 2026 Modificat la 14:24 28 Ian 2026

Institutul Național de Medicină Legală (INML) a finalizat analizele în cazul fetiței de 2 ani care a murit toamna trecută într-o clinică stomatologică din București. Surse din INML au declarat pentru Antena 3 CNN că fetița suferea de o afecțiune gravă, de care părinții nu știau.

Astfel, din analizele efectuate a rezultat că fetița avea o afecțiune hematologică care îi afecta mai multe organe, inclusiv inima și plămânii. Părinții nu știau de boala fiicei lor.

Și autopsia efectuată la acel moment a stabilit că fetița suferea de afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie anesteziată.

O parte dintre analize au fost făcute în laboratoare specializate din străinătate.

Rezultatele INML au fost trimise la parchet.

Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic după anestezie

Fetiţa de doi ani a murit la mijlocul lunii noiembrie 2025, în urma unui stop cardio-respirator, după ce fusese sedată profund pentru o intervenţie stomatologică la o clinică de profil din Sectorul 3 al Capitalei.

Părinții spun că, deși au fost precauți și au cerut verificări suplimentare ale analizelor, clinica a insistat ca fetița să fie sedată. După doar 20 de minute de la anestezie, fetița a intrat în stop cardio-respirator.

În urma decesului, a fost declanșată o anchetă penală. Clinica dentară a fost închisă după incident, ancheta stabilind că nu avea toate avizele necesare pentru toate spațiile.