A fost stabilită cauza morții fetiței de 2 ani în clinica stomatologică din Capitală

Institutul Național de Medicină Legală (INML) a finalizat analizele în cazul fetiței de 2 ani care a murit toamna trecută într-o clinică stomatologică din București. Surse din INML au declarat pentru Antena 3 CNN că fetița suferea de o afecțiune gravă, de care părinții nu știau.
Astfel, din analizele efectuate a rezultat că fetița avea o afecțiune hematologică care îi afecta mai multe organe, inclusiv inima și plămânii. Părinții nu știau de boala fiicei lor.
Și autopsia efectuată la acel moment a stabilit că fetița suferea de afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie anesteziată.
O parte dintre analize au fost făcute în laboratoare specializate din străinătate.
Rezultatele INML au fost trimise la parchet.
Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic după anestezie
Fetiţa de doi ani a murit la mijlocul lunii noiembrie 2025, în urma unui stop cardio-respirator, după ce fusese sedată profund pentru o intervenţie stomatologică la o clinică de profil din Sectorul 3 al Capitalei.
Părinții spun că, deși au fost precauți și au cerut verificări suplimentare ale analizelor, clinica a insistat ca fetița să fie sedată. După doar 20 de minute de la anestezie, fetița a intrat în stop cardio-respirator.
În urma decesului, a fost declanșată o anchetă penală. Clinica dentară a fost închisă după incident, ancheta stabilind că nu avea toate avizele necesare pentru toate spațiile.