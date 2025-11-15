Clinica dentară din București recunoaște că nu avea avize pentru toate spațiile: „Procedurile sunt în desfășurare”

Clinica dentară din București recunoaște că nu avea avize pentru toate spațiile. Foto: Hepta

Clinica dentară din București unde o fetiță de doi ani a decedat după ce a fost sedată recunoaște că nu avea avize și autorizații pentru toate spațiile. Într-un comunicat, cabinetul susține că a investit „în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”.

Ei au reacționat după ce ministrul Sănătătii a spus că fetița de doi ani a murit într-un sediu nou al clinicii, care nu avea avize și autorizații pentru astfel de proceduri.

Potrivit acestora, activitățile de sedare profundă, desfășurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

''În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației. Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente. De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă'', au informat reprezentanții clinicii, potrivit Agerpres.

Aceștia spun că rămân ''angajați în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor''.

''Regretăm faptul că în spațiul public au circulat informații incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoțional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculații sau afirmații neverificate'', mai arată sursa citată.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că autorizațiile la acea clinică nu au fost emise corespunzător, existând spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă.

'Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou, nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeași problemă pe care am avut-o și pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferința de presă: avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate și, la finalul zilei, mor oameni', spunea ministrul Sănătății.

O fetiță de 2 ani a murit joi seară în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.