A început ACN LEN, la Bucureşti. Procurorul-şef al DNA: ​"Este o ​ocazie de ​a ​învăța ​din ​practicile ​altor ​jurisdicții"

În perioada 10-13 noiembrie, la București, se desfășoară cea de-a 15-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție care reunește procurori, anchetatori și experți anticorupție din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE. În alocuțiunea susținută cu prilejul deschiderii reuniunii, Marius Voineag, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a declarat că "această reuniune reprezintă o ocazie de a împărtăși experiențe, dar și de a învăța din practicile altor jurisdicții", potrivit unui comunicat DNA.
"Pentru România și pentru DNA, această reuniune reprezintă o ocazie de a împărtăși experiențe, dar și de a învăța din practicile altor jurisdicții. Investigarea cazurilor complexe, confiscarea extinsă, urmărirea fluxurilor financiare ilicite sau protejarea independenței anchetei – toate acestea sunt provocări comune, care ne cer să acționăm coordonat, profesionist și cu viziune pe termen lung.
Practic, reprezintă o oportunitate de a avea acces la o comunitate de practicieni și standarde avansate în combaterea corupției internaționale și la un cadru care ne va permite să ne calibram constant metodele de lucru la nivelul celor la performante structuri anticorupție din lume", a spus Voineag.
Foto: DNA / Facebook
În plus, el a subliniat că "aderarea la OCDE înseamnă și o responsabilitate mai mare: aceea de a rămâne partener credibil, capabil să investigheze fapte complexe care implică actori economici globali".
"Aderarea la OCDE înseamnă și o responsabilitate mai mare: aceea de a rămâne partener credibil, capabil să investigheze fapte complexe care implică actori economici globali, să construiască încredere între instituții și să contribuie activ la protejarea concurenței loiale și a integrității piețelor.
Vom continua să investim în oameni, în expertiză și în cooperare internațională, pentru ca România să nu fie doar un beneficiar al regulilor OCDE, ci un contributor activ la modelarea lor.
Într-o lume în care corupția devine tot mai sofisticată, succesul nu va aparține celor care reacționează, ci celor care anticipează", a subliniat el.