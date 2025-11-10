A început ACN LEN, la Bucureşti. Procurorul-şef al DNA: ​"Este o ​ocazie de ​a ​învăța ​din ​practicile ​altor ​jurisdicții"

1 minut de citit Publicat la 15:50 10 Noi 2025 Modificat la 15:50 10 Noi 2025

"Această ​reuniune ​reprezintă ​o ​ocazie ​de ​a ​împărtăși ​experiențe, ​dar ​și ​de ​a ​învăța ​din ​practicile ​altor ​jurisdicții", a spus Voineag. Foto: DNA / Facebook

În perioada 10-13 noiembrie, la București, se desfășoară cea de-a 15-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție care reunește procurori, anchetatori și experți anticorupție din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE. ​În ​alocuțiunea ​susținută ​cu ​prilejul ​deschiderii ​reuniunii, ​​Marius ​​Voineag, ​procurorul-șef ​al ​Direcției ​Naționale ​Anticorupție​ ​a ​declarat ​că "această ​reuniune ​reprezintă ​o ​ocazie ​de ​a ​împărtăși ​experiențe, ​dar ​și ​de ​a ​învăța ​din ​practicile ​altor ​jurisdicții", potrivit unui comunicat DNA.

"Pentru ​România ​și ​pentru ​DNA, ​această ​reuniune ​reprezintă ​o ​ocazie ​de ​a ​împărtăși ​experiențe, ​dar ​și ​de ​a ​învăța ​din ​practicile ​altor ​jurisdicții. ​Investigarea ​cazurilor ​complexe, ​confiscarea ​extinsă, ​urmărirea ​fluxurilor ​financiare ​ilicite ​sau ​protejarea ​independenței ​anchetei ​– ​toate ​acestea ​sunt ​provocări ​comune, ​care ​ne ​cer ​să ​acționăm ​coordonat, ​profesionist ​și ​cu ​viziune ​pe ​termen ​lung.

​Practic, ​reprezintă ​o ​oportunitate ​de ​a ​avea ​acces ​ ​la ​o ​comunitate ​de ​practicieni ​și ​standarde ​avansate ​în ​combaterea ​corupției ​internaționale ​și ​la ​un ​cadru ​care ​ne ​va ​permite ​să ​ne ​calibram ​constant ​metodele ​de ​lucru ​la ​nivelul ​celor ​la ​performante ​structuri ​anticorupție ​din ​lume", a spus Voineag.

Foto: DNA / Facebook

​În plus, el a subliniat că "aderarea ​la ​OCDE ​înseamnă ​și ​o ​responsabilitate ​mai ​mare: ​aceea ​de ​a ​rămâne ​partener ​credibil, ​capabil ​să ​investigheze ​fapte ​complexe ​care ​implică ​actori ​economici ​globali".

"​Aderarea ​la ​OCDE ​înseamnă ​și ​o ​responsabilitate ​mai ​mare: ​aceea ​de ​a ​rămâne ​partener ​credibil, ​capabil ​să ​investigheze ​fapte ​complexe ​care ​implică ​actori ​economici ​globali, ​să ​construiască ​încredere ​între ​instituții ​și ​să ​contribuie ​activ ​la ​protejarea ​concurenței ​loiale ​și ​a ​integrității ​piețelor.

​Vom ​continua ​să ​investim ​în ​oameni, ​în ​expertiză ​și ​în ​cooperare ​internațională, ​pentru ​ca ​România ​să ​nu ​fie ​doar ​un ​beneficiar ​al ​regulilor ​OCDE, ​ci ​un ​contributor ​activ ​la ​modelarea ​lor.

Într-o ​lume ​în ​care ​corupția ​devine ​tot ​mai ​sofisticată, ​succesul ​nu ​va ​aparține ​celor ​care ​reacționează, ​ci ​celor ​care ​anticipează", a subliniat el.